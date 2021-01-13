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Известная кофейня с Карла Маркса вернулась к работе. После проверок она была закрыта больше месяца
Источник материала: Tut.by
Известная минская кофейня «Мануфактура» с Карла Маркса, 17, вернулась к работе после нескольких недель простоя, который был вызван проверками. Об этом представители места
Хорошей новостью гостями владельцы кофейни поделились вчера:
— Эй, ребята. Рады вернуться к вам! Что-то у нас изменилось, что-то стало совсем другим, но наше сердце бьется по-прежнему. И бьется оно ради вас. Поэтому с нетерпением ждем, когда вы ворветесь к нам на кофе, десерт или даже бриошь сэндвич. И еще: мы скучали.
Отметим, что кофейня работает каждый день с 09.00 до 23.00, а с 16.00 до 17.00 закрыта — в это время тут перерыв, такое требование обусловлено COVID-19.
Кофейня стала одним из заведений, которое попало под волну проверок. С начала декабря 2020-го она была закрыта, владельцы писали, что предпринимают все усилия, чтобы открыться вновь.
«Мануфактура» открылась в Минске в 2014 году, проработала до сентября 2018 и была вынуждена закрыться
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Известная минская кофейня «Мануфактура» с Карла Маркса, 17, вернулась к работе после нескольких недель простоя, который был вызван проверками. Об этом...
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