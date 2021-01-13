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Известная кофейня с Карла Маркса вернулась к работе. После проверок она была закрыта больше месяца

13.01.2021 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известная минская кофейня «Мануфактура» с Карла Маркса, 17, вернулась к работе после нескольких недель простоя, который был вызван проверками. Об этом представители места написали в соцсетях. Из важных изменений: кофейня сменила название и теперь это просто «М».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Хорошей новостью гостями владельцы кофейни поделились вчера:

— Эй, ребята. Рады вернуться к вам! Что-то у нас изменилось, что-то стало совсем другим, но наше сердце бьется по-прежнему. И бьется оно ради вас. Поэтому с нетерпением ждем, когда вы ворветесь к нам на кофе, десерт или даже бриошь сэндвич. И еще: мы скучали.

Отметим, что кофейня работает каждый день с 09.00 до 23.00, а с 16.00 до 17.00 закрыта — в это время тут перерыв, такое требование обусловлено COVID-19.

Кофейня стала одним из заведений, которое попало под волну проверок. С начала декабря 2020-го она была закрыта, владельцы писали, что предпринимают все усилия, чтобы открыться вновь.

«Мануфактура» открылась в Минске в 2014 году, проработала до сентября 2018 и была вынуждена закрыться из-за капитального ремонта всего дома. Но вернулась к гостям в обновленном формате в январе 2020. У владельцев также есть бизнес по обжарке кофе и тренинг-центр по обучению бариста.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Известная минская кофейня «Мануфактура» с Карла Маркса, 17, вернулась к работе после нескольких недель простоя, который был вызван проверками. Об этом...
 
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