Источник материала: UDF



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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Какая сейчас ситуация в банке

Что произошло с Белгазпромбанком

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все-таки Ермакова? До конца недели станет известно, кто возглавит Белгазпромбанк Ранее Ермакова заявляла, что предложение возглавить банк на тот момент ей не поступало.

В банке сообщили, что информацией о новом руководителе пока не располагают. Связаться с самой Ермаковой пока не удалось.Напомним, в декабре сообщалось, что к формированию нового состава правления подключились основные российские акционеры — «Газпром» и Газпромбанк. Российская сторона предложила кандидатуры в члены правления банка, все они были из числа работников Белгазпромбанка. Но по кандидатуре председателя правления разговоров тогда не было.Самаговорила, что предложение возглавить банк на тот момент ей не поступало.Среди кандидатов на должность называли и топ-менеджеров из госбанков, и действующих сотрудников банка, и недавно ушедших в отставку топ-чиновников.После прихода с обыском силовиков и задержания топ-менеджеров в банке заметно сократились средства клиентов. На 1 октября они составляли 1 миллиард 973 миллиона рублей. Для сравнения: на 1 апреля — 3 миллиарда 292 миллиона рублей.На 1 октября прибыль банка — 44,6 миллиона рублей. Это примерно на 486 тысяч рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этому поспособствовала в том числе ситуация на валютном рынке, вырос чистый доход по операциям с иностранной валютой. А вот чистый доход по операциям с ценными бумагами заметно просел.К слову, банк в январе-сентябре этого года почти в 4 раза снизил расходы на благотворительность и спонсорскую помощь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля сообщил, что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка была введена временная администрация по управлению банком.Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президентысравнил вмешательство государства в дела банка с рейдерским захватом.