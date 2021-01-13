«Хотите как в США?» Рассказываем об отличиях между штурмом Капитолия и протестами в Беларуси

Источник материала: Onliner

Начнем с того, что протесты априори — важная часть политической жизни. Именно таким образом граждане могут выразить свое несогласие с решениями власти. Естественно, делать это тоже можно по-разному.

В Беларуси и Америке мы видим две противоположные ситуации. Белорусы выбрали мирные акции: за все пять месяцев ни одной попытки захватить административные здания протестующие не предпринимали.





А что произошло в Вашингтоне? После митинга Дональда Трампа его сторонники ринулись к зданию Капитолия, где в это время делегаты утверждали Джо Байдена избранным президентом США. Несмотря на то, что ответственные комиссии не нашли нарушений в подсчете голосов и общественности были предоставлены доказательства, сторонники Трампа все равно двинулись внутрь здания. Кроме того, у участников штурма было обнаружено огнестрельное оружие, коктейли Молотова и взрывные устройства. После этих событий было заведено 25 дел о внутреннем терроризме.





Ну а вот с силовым отпором силовиков не поспоришь. Кажется, брутальность с их стороны — это все-таки норма?

Остановимся на методах, которыми руководствовались силовики в Беларуси и Америке. На самом деле они имели серьезные отличия.

Интернет облетели видео, на которых полиция, сперва оградившая Капитолий от толпы, затем впускает демонстрантов внутрь. А силовой отпор полицейские применили, только когда начался непосредственный штурм здания. Что касается применения спецсредств, полиция использовала гранаты и оружие только после начала стычек внутри Капитолия.





Протестующие в Беларуси, в том числе герои наших материалов, неоднократно рассказывали, что к ним применялись спецсредства во время мирного протеста.

Кроме того, полицейского, который выстрелил в женщину, сразу отправили в отпуск до окончания расследования. Напомним, что в Беларуси до сих пор не завели ни одного уголовного дела по фактам смертей после протестов.





Читайте также: