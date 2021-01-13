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В Беларуси ввели запрет на спам в почтовых ящиках по первому требованию собственника
Источник материала: Onliner
4 января в Беларуси были внесены
В законе сказано, что требование не бросать спам не может распространяться на рекламу, размещаемую в печатных СМИ или на оборотной стороне жировки.
Ответственность за нарушение закона о рекламе предусмотрена
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4 января в Беларуси были внесены изменения в закон о рекламе. Теперь распространители рекламных буклетов и листовок должны прекратить их класть в почтовый ящик по...
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