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В Беларуси ввели запрет на спам в почтовых ящиках по первому требованию собственника

13.01.2021 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

4 января в Беларуси были внесены изменения в закон о рекламе. Теперь распространители рекламных буклетов и листовок должны прекратить их класть в почтовый ящик по первому требованию собственника этого ящика. Формат требования в законе не уточняется. Наверняка подойдет наклейка с надписью «Спам не бросать», которые белорусы начали использовать задолго до выхода закона.

В законе сказано, что требование не бросать спам не может распространяться на рекламу, размещаемую в печатных СМИ или на оборотной стороне жировки.

Ответственность за нарушение закона о рекламе предусмотрена статьей 12.15 КоАП РБ и влечет наложение штрафа на физлицо в размере от пяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от десяти до сорока базовых величин, а на юридическое лицо — от двадцати до пятидесяти базовых величин.

 
 
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4 января в Беларуси были внесены изменения в закон о рекламе. Теперь распространители рекламных буклетов и листовок должны прекратить их класть в почтовый ящик по...
 
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