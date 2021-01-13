В Беларуси ввели запрет на спам в почтовых ящиках по первому требованию собственника

Источник материала: Onliner

4 января в Беларуси были внесены изменения в закон о рекламе. Теперь распространители рекламных буклетов и листовок должны прекратить их класть в почтовый ящик по первому требованию собственника этого ящика. Формат требования в законе не уточняется. Наверняка подойдет наклейка с надписью «Спам не бросать», которые белорусы начали использовать задолго до выхода закона.

В законе сказано, что требование не бросать спам не может распространяться на рекламу, размещаемую в печатных СМИ или на оборотной стороне жировки.

Ответственность за нарушение закона о рекламе предусмотрена статьей 12.15 КоАП РБ и влечет наложение штрафа на физлицо в размере от пяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от десяти до сорока базовых величин, а на юридическое лицо — от двадцати до пятидесяти базовых величин.