Ходят слухи: принц Гарри отрастил волосы и начал завязывать хвост

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри отрастил волосы и стал носить хвост: об этом рассказал актер Роб Лоу, который живет неподалеку от Меган Маркл и ее мужа.

Мятежные герцоги уже полгода живут в Санта-Барбаре, где их шикарный коттедж окружают такие же шикарные виллы американских селебрити. Среди них - звезда телесериала "Парки и зоны отдыха" Роберт Лоу, которому выпал случай столкнуться с внуком Елизаветы II. Точнее, увидеть его за рулем авто.

Недавно Лоу стал приглашенной звездой вечернего шоу Джеймса Кордена, где подробно рассказал о своем соседстве с герцогами, а также новом имидже принца Гарри.

"Они живут примерно в миле от меня и избегают других людей. Столкнуться с Гарри - все равно, что увидеть Лох-Несское чудище, но мне повезло. Я увидел его за рулем авто. Это было быстро, но вроде бы у него был хвост. Мне показалось, что у него серьезно отросли волосы, которые он завязал назад", - отметил актер.

Не все поклонники передачи поверили этой информации, но нашлись и те, кто припомнил, что герцог давно не мелькал на публике и мог запросто изменить прическу.

Напомним, что самоизоляция также сказалась и на брате Гарри: принц Уильям решил сесть на диету .

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