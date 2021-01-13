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Ходят слухи: принц Гарри отрастил волосы и начал завязывать хвост
13.01.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри отрастил волосы и стал носить хвост: об этом рассказал актер Роб Лоу, который живет неподалеку от Меган Маркл и ее мужа.
© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
Мятежные герцоги уже полгода живут в Санта-Барбаре, где их шикарный коттедж окружают такие же шикарные виллы американских селебрити. Среди них - звезда телесериала "Парки и зоны отдыха" Роберт Лоу, которому выпал случай столкнуться с внуком Елизаветы II. Точнее, увидеть его за рулем авто.
Недавно Лоу стал приглашенной звездой вечернего шоу Джеймса Кордена, где подробно рассказал о своем соседстве с герцогами, а также новом имидже принца Гарри.
"Они живут примерно в миле от меня и избегают других людей. Столкнуться с Гарри - все равно, что увидеть Лох-Несское чудище, но мне повезло. Я увидел его за рулем авто. Это было быстро, но вроде бы у него был хвост. Мне показалось, что у него серьезно отросли волосы, которые он завязал назад", - отметил актер.
Не все поклонники передачи поверили этой информации, но нашлись и те, кто припомнил, что герцог давно не мелькал на публике и мог запросто изменить прическу.
Напомним, что самоизоляция также сказалась и на брате Гарри:
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Знаменитый сосед герцогов Сассекских поделился своими наблюдениями: по словам очевидца, столкнуться с принцем - "все равно, что увидеть Лох-Несское чудище".
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