Человек, который диагностирует ложь

Источник материала: Sputnik Беларусь

В биографии Игоря Архипова немало любопытных фактов. Волей судьбы он стал человеком редкой профессии – полиграфологом. В своей лаборатории он исследует людей при помощи детектора лжи.

Скромная лаборатория

Кресло, датчики, ноутбук. Пожалуй, не самый замысловатый набор. Но именно такой инструментарий позволяет отделить ложь от правды. Результативность проверки составляет 93-97%. Пульс, дыхание, сердцебиение – человеческий организм сам выдаст лжеца. Но Игорь Архипов признается, что никогда не брался кого-то обвинять, скорее наоборот, его главная цель - оправдать человека.

"Обратилась пара. Муж подозревал супругу в измене. Она попыталась обмануть полиграф. Я увидел сигнал. Хотя дочерью клялась, что ничего не было. Дал женщине передохнуть, а после перерыва повторил процедуру. Перестроил вопросы и снова утвердительный результат. Она вышла за порог кабинета, разревелась и тут же сама во всем ему призналась", – рассказывает Игорь Архипов.

© Sputnik Алексей Болотов Кресло, датчики и компьютер - все, что нужно, чтобы выявить лжеца

У супружеской неверности, по наблюдениям Игоря Алексеевича, даже есть сезонность. Как правило, ежегодно у одной из сторон появляются подозрения после летнего отпуска.

Детектив наяву

Любовные обманы – лишь часть исследований, которые доводится проводить полиграфологу. А начиналось все еще в конце 90-х. Именно тогда перспективного выпускника-программиста пригласили на работу в Комитет государственной безопасности Беларуси. Там Архипов впервые узнал о методике, которую принимали на вооружение спецслужбы США.

"Вот чистая правда, что инициатива наказуема! – шутит собеседник. – Я еще в детстве увлекся физикой и математикой. Окончил Минский радиотехнический институт с красным дипломом. Мне предложили работу в вузе, а через три года – в КГБ. Было это в марте 1983-го.

Вначале работал по профессии в одной из структур. Потом меня взяли в штат, где я занимался профессиональным психологическим отбором сотрудников, используя определенные методики на компьютере. Потом ребята из разведки привезли буклет из командировки — мол, Соединенные Штаты имеют такой аппарат. И я заразился этой идеей. Наверное, года полтора бегал, говорил генералам, что нам тоже необходимо данное направление развивать. Убедил. Купили в московской академии ФСБ детектор лжи. Так с 1997 года я связал свою жизнь с этим аппаратом".

Преимущества полиграфа были подтверждены в 2000-х. Теперь уже не секрет, а громкая история о работе современных белорусских спецслужб.

В 1992 году в Беларусь прибыл Кристофер Лец. Иностранец выдавал себя за сотрудника Международного образовательного центра имени Джорджа Маршалла. На самом деле эта организация была основана на базе американской разведшколы в Баварии. Так что сразу по прибытии Лец попал в зону внимания офицеров госбезопасности.

© Sputnik Алексей Болотов Полиграфолог Игорь Архипов лично опрашивал американского шпиона

Те незамедлительно пришли к выводу, что подозрительный "педагог" интересуется и собирает военно-техническую документацию. Ситуацию использовали с выгодой для себя: чекисты начали снабжать немецких коллег дезинформацией. Позднее Лец был задержан, и летом 2001-го Белорусский военный суд признал его шпионом.

"Я лично с помощью переводчика проводил процедуру опроса Кристофера Леца на полиграфе. И, как вы понимаете, подробности сообщить не могу. Скажу только, что по отдельным вопросам он полностью провалился как шпион", – отмечает Архипов.

"Посвященный истине"

Такой девиз выгравирован на одной из наград Архипова. Медали Американской ассоциации полиграфологов удостаивается каждый, кто провел более 10 000 проверок.

"Мне часто задают вопрос: могу ли я обмануть полиграф? Но я просто уже слишком убежден в его работоспособности! И если совру, детектор определит вранье. Что же касается советов, которые можно найти в интернете или тиражируют в кино, скажу, что мы сами эти способы обмана и распространяем. Ведь когда человек пытается обхитрить аппарат, он сам себя выдает", – подчеркивает Архипов.

"Запутать регистратор, конечно, можно. Но тут ситуация как с градусником. Если опустить его в кружку с кипятком, можно исказить показания. Но потом сходите к терапевту и докажите ему, что больны", – говорит Игорь Алексеевич.

Настоящий талант

Во время проверки физиологические параметры по проводам стекаются в компьютер. Таким образом формируется полиграмма. Уметь ее читать - настоящий талант.

Подделка документов, сбор информации для конкурентов, хищения. Перечень подозрений, с которыми обращаются к Архипову, можно продолжать еще долго. В некоторых известных белорусских компаниях проверка на полиграфе – обязательное условие заключение трудового контракта. Как для топ-менеджмента, так и рядовых сотрудников.

"В офисе одной фирмы пропала касса с наличными. Чужие взять деньги не могли. Проверили всех. Исключение составил только близкий друг директора. За день до исследования мне позвонил этот руководитель и сказал, что товарищ во всем сознался. Как выяснилось, он в тот день поругался с женой. Бес попутал и похитил деньги", – рассказывает Архипов.

Индустрия обмана

По словам Игоря Архипова, на бытовом уровне наиболее подвержена лжи сфера торговли и услуг. По мнению эксперта, мужчины врут чаще женщин. Потому неслучайно в народном фольклоре столько баек и анекдотов об "удачливых" рыбаках, охотниках и ловеласах.

"Впрочем, так же справедливо и то, что женщины любят ушами, а мужчины – глазами. Потому, возможно, последние лгут, а первые – используют косметику", – шутит Игорь Архипов.

Сложнее всего поддаются проверке не лжецы, а выдумщики. Но и их можно вывести на чистую воду. Верить же в то, что существует какая-то нечеловеческая интуиция, как у персонажа известного сериала, который буквально читает людей, не стоит. Хотя просмотр видеозаписи разговора и его анализ действительно могут указать на многое.

"К сожалению, есть и те, кто купил аппаратуру, прошел какие-то сомнительные курсы и пытается нажиться на доверии людей. Но за силовые структуры я спокоен. Там, уверен, в свое время мне удалось подготовить надежных специалистов", – резюмирует Архипов.