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Человек, который диагностирует ложь
13.01.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В биографии Игоря Архипова немало любопытных фактов. Волей судьбы он стал человеком редкой профессии – полиграфологом. В своей лаборатории он исследует людей при помощи детектора лжи.
© Sputnik / Ирина Букас
Скромная лаборатория
Кресло, датчики, ноутбук. Пожалуй, не самый замысловатый набор. Но именно такой инструментарий позволяет отделить ложь от правды. Результативность проверки составляет 93-97%. Пульс, дыхание, сердцебиение – человеческий организм сам выдаст лжеца. Но Игорь Архипов признается, что никогда не брался кого-то обвинять, скорее наоборот, его главная цель - оправдать человека.
"Обратилась пара. Муж подозревал супругу в измене. Она попыталась обмануть полиграф. Я увидел сигнал. Хотя дочерью клялась, что ничего не было. Дал женщине передохнуть, а после перерыва повторил процедуру. Перестроил вопросы и снова утвердительный результат. Она вышла за порог кабинета, разревелась и тут же сама во всем ему призналась", – рассказывает Игорь Архипов.
© Sputnik Алексей Болотов
Кресло, датчики и компьютер - все, что нужно, чтобы выявить лжеца
У супружеской неверности, по наблюдениям Игоря Алексеевича, даже есть сезонность. Как правило, ежегодно у одной из сторон появляются подозрения после летнего отпуска.
Детектив наяву
Любовные обманы – лишь часть исследований, которые доводится проводить полиграфологу. А начиналось все еще в конце 90-х. Именно тогда перспективного выпускника-программиста пригласили на работу в Комитет государственной безопасности Беларуси. Там Архипов впервые узнал о методике, которую принимали на вооружение спецслужбы США.
© Sputnik Ирина Петрович, Сергей Пушкин Тест на полиграфе
"Вот чистая правда, что инициатива наказуема! – шутит собеседник. – Я еще в детстве увлекся физикой и математикой. Окончил Минский радиотехнический институт с красным дипломом. Мне предложили работу в вузе, а через три года – в КГБ. Было это в марте 1983-го.
Вначале работал по профессии в одной из структур. Потом меня взяли в штат, где я занимался профессиональным психологическим отбором сотрудников, используя определенные методики на компьютере. Потом ребята из разведки привезли буклет из командировки — мол, Соединенные Штаты имеют такой аппарат. И я заразился этой идеей. Наверное, года полтора бегал, говорил генералам, что нам тоже необходимо данное направление развивать. Убедил. Купили в московской академии ФСБ детектор лжи. Так с 1997 года я связал свою жизнь с этим аппаратом".
Преимущества полиграфа были подтверждены в 2000-х. Теперь уже не секрет, а громкая история о работе современных белорусских спецслужб.
В 1992 году в Беларусь прибыл Кристофер Лец. Иностранец выдавал себя за сотрудника Международного образовательного центра имени Джорджа Маршалла. На самом деле эта организация была основана на базе американской разведшколы в Баварии. Так что сразу по прибытии Лец попал в зону внимания офицеров госбезопасности.
© Sputnik Алексей Болотов
Полиграфолог Игорь Архипов лично опрашивал американского шпиона
Те незамедлительно пришли к выводу, что подозрительный "педагог" интересуется и собирает военно-техническую документацию. Ситуацию использовали с выгодой для себя: чекисты начали снабжать немецких коллег дезинформацией. Позднее Лец был задержан, и летом 2001-го Белорусский военный суд признал его шпионом.
"Я лично с помощью переводчика проводил процедуру опроса Кристофера Леца на полиграфе. И, как вы понимаете, подробности сообщить не могу. Скажу только, что по отдельным вопросам он полностью провалился как шпион", – отмечает Архипов.
"Посвященный истине"
Такой девиз выгравирован на одной из наград Архипова. Медали Американской ассоциации полиграфологов удостаивается каждый, кто провел более 10 000 проверок.
© Sputnik / Ирина Букас
"Мне часто задают вопрос: могу ли я обмануть полиграф? Но я просто уже слишком убежден в его работоспособности! И если совру, детектор определит вранье. Что же касается советов, которые можно найти в интернете или тиражируют в кино, скажу, что мы сами эти способы обмана и распространяем. Ведь когда человек пытается обхитрить аппарат, он сам себя выдает", – подчеркивает Архипов.
"Запутать регистратор, конечно, можно. Но тут ситуация как с градусником. Если опустить его в кружку с кипятком, можно исказить показания. Но потом сходите к терапевту и докажите ему, что больны", – говорит Игорь Алексеевич.
Настоящий талант
Во время проверки физиологические параметры по проводам стекаются в компьютер. Таким образом формируется полиграмма. Уметь ее читать - настоящий талант.
Подделка документов, сбор информации для конкурентов, хищения. Перечень подозрений, с которыми обращаются к Архипову, можно продолжать еще долго. В некоторых известных белорусских компаниях проверка на полиграфе – обязательное условие заключение трудового контракта. Как для топ-менеджмента, так и рядовых сотрудников.
© Photo : Federal Bureau of Investigation
"В офисе одной фирмы пропала касса с наличными. Чужие взять деньги не могли. Проверили всех. Исключение составил только близкий друг директора. За день до исследования мне позвонил этот руководитель и сказал, что товарищ во всем сознался. Как выяснилось, он в тот день поругался с женой. Бес попутал и похитил деньги", – рассказывает Архипов.
Индустрия обмана
По словам Игоря Архипова, на бытовом уровне наиболее подвержена лжи сфера торговли и услуг. По мнению эксперта, мужчины врут чаще женщин. Потому неслучайно в народном фольклоре столько баек и анекдотов об "удачливых" рыбаках, охотниках и ловеласах.
"Впрочем, так же справедливо и то, что женщины любят ушами, а мужчины – глазами. Потому, возможно, последние лгут, а первые – используют косметику", – шутит Игорь Архипов.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Сложнее всего поддаются проверке не лжецы, а выдумщики. Но и их можно вывести на чистую воду. Верить же в то, что существует какая-то нечеловеческая интуиция, как у персонажа известного сериала, который буквально читает людей, не стоит. Хотя просмотр видеозаписи разговора и его анализ действительно могут указать на многое.
"К сожалению, есть и те, кто купил аппаратуру, прошел какие-то сомнительные курсы и пытается нажиться на доверии людей. Но за силовые структуры я спокоен. Там, уверен, в свое время мне удалось подготовить надежных специалистов", – резюмирует Архипов.
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На счету белорусского полиграфолога разоблачение шпиона и награждение американской медалью, кроме того, он знает "сезонную статистику неверности".
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