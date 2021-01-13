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Возобновление боевых действий в Донбассе это самоубийство для Киева - Козак

13.01.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По словам Козака, разговор политических советников лидеров стран "нормандской четверки" был откровенным, стороны обменялись мнениями по всем принципиальным вопросам, в частности, касаемо политической части Минских соглашений.

"Найти окончательное решение не удалось. Договорились, что в течение двух недель будут подготовлены новые принципы и подходы", - рассказал представитель России на переговорах.

© Photo : РИА Новости
Как в Берлине прошли переговоры политсоветников лидеров "нормандской четверки"

Он отметил, что у России нет ощущения того, что Киев строит силовые планы решения конфликта. Заключенное перемирие в целом соблюдается. 

"Это было бы самоубийством – начать боевые действия. С лета худо-бедно соблюдается режим прекращения огня", - подчеркнул Козак.

Замглавы администрации президента РФ добавил, что, у Германии и Франции должна быть серьезная озабоченность по поводу конструктивности диалога с Киевом о мирном урегулировании.

По словам представителя России на переговорах, следующая встреча в "нормандском формате" может пройти в режиме видеоконференции.

В последний раз участники "нормандской четверки" собирались в таком формате 9 декабря 2019 года в Париже. "Нормандская четверка" - это группа руководителей четырех стран: Германии, России, Украины и Франции. Она была создана для урегулирования ситуации на востоке Украины в 2014 году в Нормандии – отсюда и название.

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Заместитель главы президента России Дмитрий Козак рассказал журналистам об итогах переговоров в "нормандском формате", которые прошли в понедельник в Берлине....
 
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