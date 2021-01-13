Мировой рекорд подо льдом Байкала: 85 метров без гидрокостюма – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жительница Москвы Екатерина Некрасова установила новый рекорд мира среди женщин по плаванию подо льдом без гидрокостюма. Дистанция в 85 метров была преодолена ею под водой озера Байкал. В день заплыва температура воды составила +0,02 °C, а температура воздуха -22 °C. Рекорд был запечатлен на видео.

Руководитель клуба любителей зимнего плавания Андрей Бугай до начала заплыва продемонстрировал разметку на дистанции, выполненную на поверхности льда. На всем протяжении подводной трассы были вырублены страховочные майны, под водой была натянута веревка с разметкой для ориентира.

Екатерина Некрасова успешно преодолела требуемую дистанцию за полторы минуты. По завершении заплыва она сказала контрольную фразу, утвержденную протоколом ныряльщиков: "I'm ok" (со мной все в порядке).

Из-за плохой погоды заплыв пришлось перенести на один день. Сообщается, что предыдущий рекорд подледного заплыва без гидрокостюма составлял 70 метров.

В будущем Екатерина Некрасова хочет не только повторить, но и побить собственный рекорд. Перед отъездом в Москву, женщина призналась Андрею Бугаю, что уже в этом году планирует таким же образом проплыть подо льдом 100 метров.

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