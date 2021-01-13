Российский МИД выступает за неукоснительное соблюдение принципов свободы СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Россия последовательно и твердо отстаивает основополагающие принципы в сфере свободы выражения мнения, включая свободу массовой информации и свободный доступ к информации, говорится в сообщении МИД России на официальной странице в Facebook.

Зачистка "неугодных"

МИД констатирует, что на Западе основной тенденцией становится зачистка источников информации, которые представляют альтернативную точку зрения.

"Ограничение прав журналистов становится все более распространенным явлением, а отдельные страны создали настоящие государственные механизмы давления на "неугодных" представителей СМИ", – указывает МИД.

Обращено внимание на отсутствие прогресса в расследовании убийств журналистов на Украине, репрессии в отношении СМИ и подавление инакомыслия с фактической подачи официального Киева. Внешнеполитическое ведомство напомнило и о гонениях на Sputnik в прибалтийских странах.

Так, в 2019 году в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности" задержали шеф-редактора Sputnik Литва, гражданина Латвии Марата Касема. Его выдворили из страны и на пять лет запретили въезд.

С 1 января 2020 года прекратил свою деятельность Sputnik Эстония. Перед этим 35 его сотрудников уволились под угрозой уголовного преследования.

Латвийские власти неоднократно блокировали сайт Sputnik Латвия, а 3 декабря 2020 года служба государственной безопасности Латвии задержала семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews. Во время обыска у публициста Владимира Линдермана из его квартиры было изъято все оборудование, в том числе компьютеры, телефоны, носители флэш-памяти, банковские карты. Как утверждает Линдерман, обвинения ему предъявлены по уголовной статье о нарушении режима санкций ЕС из-за работы на МИА "Россия Сегодня".

Российский МИД расценивает эти агрессивные действия как "вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений".

Поддержать свободу слова

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что 24 декабря 2020 года депутаты Государственной думы обратились к парламентам европейских государств с призывом осудить грубые нарушения Латвией взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу средств массовой информации, выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы и информационного противоборства.

В МИДе также напомнили о неприкрытой цензуре, которую соцсети осуществляют в отношении российских СМИ, отметив, что в этом прослеживается политический подтекст, нацеленный на реализацию внешнеполитической установки американского правительства.

"Из глобального эфира вытесняют источники информации, которые представляют альтернативный взгляд на события в мире и составляют информационную конкуренцию для западного медийного мейнстрима", – говорится в сообщении.

Напомнив о преследованиях, которым подвергаются журналисты по всему миру, внешнеполитическое ведомство России подчеркивает, что продолжит поднимать эти проблемные вопросы на международных площадках не оставляя надежду, что "принципы истинной демократии и свободы слова возобладают".

Сообщение МИД России на официальной странице в Facebook опубликовано в День российской печати и приурочено к дате выхода первой российской печатной газеты "Ведомости" 13 января 1703 года.

Российское внешнеполитическое ведомство поздравило работников СМИ с профессиональным праздником, подчеркнув, что профессия журналиста в России всегда занимала особое место.

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