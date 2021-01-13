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Тихановский не дает Лукашенко спать по ночам?

13.01.2021 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик Виктор Корнеенко прокомментировал "Белорусскому партизану" письмо Сергея Тихановского со скандальными подробностями разговора с Александром Лукашенко.

Тихановский не дает Лукашенко спать по ночам?
– Сергей Тихановский прислал письмо журналисту TUT.BY. Самая интересная его часть – рассказ о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ. 

Тихановский пишет, что Лукашенко лично командует по выходным задержаниями на протестах. Доверяете его словам?

– Зная характер Лукашенко, такое вполне может быть. Давайте вспомним его встречи с ОМОНом во дворике, награды за «боевые подвиги» в виде насилия над народом. 

Давайте вспомним сообщения о том, что он работает в «ситуационном центре» (в сентябре Лукашенко заявил: «У меня во Дворце Независимости ситуационный центр: я вижу все, что делается в Минске, со всех камер» – прим. БП).

– Жестокость силовиков – его прямая команда?

– Я думаю, команды идут с самого верха, от Лукашенко, а уже как кто интерпретирует его «разрешение» – зависит от индивидуумов. Не хочется обижать зверей, но, наверное, есть и с такими инстинктами исполнители, которые получают от этого удовольствие. 

Как есть люди с совестью: поступает информация, что из того же ОМОНа много уволилось.

Мы видим полную безнаказанность: нет ни одного уголовного дела даже по факту убийств. 

Но рано или поздно эта безнаказанность закончится разбирательствами. 



– Тихановский пишет, что Лукашенко даже прослушивает его разговоры с адвокатом в СИЗО, нарушая адвокатскую тайну. Но в недавнем интервью телеканалу «Россия» Лукашенко якобы не сразу вспомнил, кто такая Колесникова, и сказал, что не в курсе ее дела. 

– Незаконная прослушка – это обычная практика в Беларуси. Я и сам был жертвой: мои частные разговоры попадали в публичное пространство без всяких прокурорских санкций.  

Не устаю повторять: не верю Лукашенко с момента знакомства с ним в 1991 году. 

То, что он пытается показать, что якобы ему такому большому деятелю не до таких дел, – это игра. Безусловно, он в курсе дела Колесниковой и всех остальных. И судя по всему, Тихановский и другие не дают ему спать по ночам.

– Вывод Тихановского: Лукашенко «не остановится ни перед чем, даже не сомневайтесь». 

– Он не остановится до тех пор, пока его не остановят. 

Возможно, ближайшее окружение, возможно, доведенные до отчаяния люди. Не знаю, как это произойдет, но его точно остановят.

Но когда Лукашенко в августе выходил на улицу с оружием – это был спектакль. Это была демонстрация и запугивание народа: я такой крутой мачо. Но на самом деле крутые так не поступают. 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Политик Виктор Корнеенко прокомментировал "Белорусскому партизану" письмо Сергея Тихановского со скандальными подробностями разговора с Александром Лукашенко.
 
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