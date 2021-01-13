ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Соболенко выиграла престижный турнир в Абу-Даби и улучшила рекордную статистику

13.01.2021 13:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Арина Соболенко выиграла престижный международный турнир в Абу-Даби. Это первый титул белоруски в новом году и 13-й в карьере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Соболенко выиграла престижный турнир в Абу-Даби и улучшила рекордную статистику

Наша теннисистка оставила не у дел многих сильных оппоненток, попутно установив два личных рекорда. Соперницей по финалу была россиянка Вероника Кудерметова. Острой борьбы не получилось. Соболенко была сильнее практически в каждом компоненте игры и победила в двух сетах с одинаковым счетом – 6:2.  

Соболенко выиграла престижный турнир в Абу-Даби и улучшила рекордную статистику

Таким образом спортсменка продолжила улучшать свою рекордную в карьере статистику. Она впервые стала 7-й ракеткой планеты. Кроме того, на данный момент ее беспроигрышная серия составляет 15 матчей подряд. Титул в Абу-Даби стал 9-м в одиночке и 13-м в карьере.  

Люди в материале: Арина Соболенко, Вероника Кудерметова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Арина Соболенко выиграла престижный международный турнир в Абу-Даби. Это первый титул белоруски в новом году и 13-й в карьере, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биржа: рубль укрепился к доллару и евро на торгах 13 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by