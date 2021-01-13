|
Автовладельцам пригрозили штрафами за неубранный вокруг машин снег
Источник материала: Tut.by
Минские коммунальники грозят штрафом автовладельцам, которые не убирают снег рядом со своей машиной. Сообщение об этом опубликовали в телеграм-канале «ЖКХ Минск Официально».
Минское городское жилищное хозяйство обратилось к автовладельцам с напоминанием.
Если ваша машина хранится во дворе жилого дома, на проезжей части улиц, дорог, проездов, но вы «обязаны осуществлять своевременную уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее одного метра».
Коммунальники ссылаются на Правила благоустройства и содержания Минска. Если эти правила нарушаются, могут выписать штраф — до 25 базовых величин (725 рублей).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минские коммунальники грозят штрафом автовладельцам, которые не убирают снег рядом со своей машиной. Сообщение об этом опубликовали в телеграм-канале «ЖКХ Минск...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)