Автовладельцам пригрозили штрафами за неубранный вокруг машин снег

Источник материала: Tut.by

Минские коммунальники грозят штрафом автовладельцам, которые не убирают снег рядом со своей машиной. Сообщение об этом опубликовали в телеграм-канале «ЖКХ Минск Официально».

Минское городское жилищное хозяйство обратилось к автовладельцам с напоминанием.

Если ваша машина хранится во дворе жилого дома, на проезжей части улиц, дорог, проездов, но вы «обязаны осуществлять своевременную уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее одного метра».

Коммунальники ссылаются на Правила благоустройства и содержания Минска. Если эти правила нарушаются, могут выписать штраф — до 25 базовых величин (725 рублей).