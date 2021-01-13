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Группа белорусских медиков обратилась с открытым письмом к Рене Фазелю

13.01.2021 13:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Группа белорусских медиков обратилась с открытым письмом к членам Международной хоккейной федерации (ИИХФ) и ее руководителю Рене Фазелю, который посетил Беларусь 11 января.

Группа белорусских медиков обратилась с открытым письмом к Рене Фазелю
Фото носит иллюстративный характер

Как говорится в обращении, которое публикует телеграм-канал «Белые халаты», визит в Минск главы ИИХФ Рене Фазеля «вызывает недоумение и возмущение».

«Неужели господин Фазель считает возможным рассматривать вопрос о проведении в настоящее время в Беларуси значимого спортивного события — чемпионата мира по хоккею? Говоря о недопустимости вмешательства политики в спорт, неужели он не в состоянии сам разделить политику и преступления? — задаются вопросами медики. — Убийства, пытки, репрессии, попрание основных прав, свобод и общечеловеческих ценностей — это не политика! На это невозможно закрывать глаза, прячась за лозунгами об аполитичности!»

В обращении отмечается, что именно медицинские работники в первую очередь сталкиваются с людьми, пострадавшими от действий силовиков.

«Это мы забираем из отделений милиции и мест принудительного содержания граждан в тяжелом состоянии. Это мы оказываем помощь избитым, раненым, изувеченным. Это мы своими глазами видим последствия зверств и садизма. Это нам приходится сталкиваться с искалеченными телами и душами ни в чем не виновных белорусов, — говорится в письме. — Если господин Фазель все же считает допустимым игнорировать массовые репрессии, вплоть до убийств мирных белорусов, то неужели он также считает приемлемым пренебрежение жизнью и здоровьем болельщиков и спортсменов?»

Авторы письма также обращают внимание на ситуацию с COVID-19 в Беларуси и на несоблюдение должных мер безопасности: «Если бы господин Фазель просто взглянул на повседневную жизнь обычных белорусов, он понял бы, что все заявленные противоэпидемические мероприятия являются не более чем формальностью. Карантинные меры в стране отсутствуют. Школы и университеты работают в штатном режиме без каких-либо ограничений. Физическое дистанцирование отсутствует повсеместно. Соблюдение масочного режима никто и не думает контролировать».

По их словам, общественные мероприятия в стране запрещаются только тогда, когда «власти считают их опасными для себя».

«Уверен ли господин Фазель, что именно такие условия — наиболее подходящие для проведения мирового хоккейного первенства? Спорт вне политики? Или спорт также вне нравственности?» — спрашивают в заключение авторы письма у главы ИИХФ.

После сбора подписей обращение будет отправлено в ИИХФ, спонсорам чемпионата, а также в международные спортивные организации.

Как сообщалось, Рене Фазель встретился в Минске с Александром Лукашенко. На встрече Лукашенко заявил, что Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею, даже если Латвия откажется от участия в его организации. «Если Международная федерация хоккея не справится с давлением, значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас», — добавил он.

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Теги: Минск
 
 
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Группа белорусских медиков обратилась с открытым письмом к членам Международной хоккейной федерации (ИИХФ) и ее руководителю Рене Фазелю, который посетил...
 
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