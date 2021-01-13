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Биржа: рубль укрепился к доллару и евро на торгах 13 января
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль на сегодняшних торгах на БВФБ укрепился к американской и европейской валютам.
Так, 13 января из трех основных иностранных валют вырос только российский рубль. Плюс составил 3,4919 белорусского рубля за 100 российских (+0,0169 пункта).
Две другие — упали:
евро на 0,0012 пункта — 3,1368 белорусского рубля;
доллар на 0,0102 пункта — 2,5696 белорусского рубля.
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Белорусский рубль на сегодняшних торгах на БВФБ укрепился к американской и европейской валютам.
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