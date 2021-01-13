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Андрей Александров

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержан журналист Андрей Александров. Он в Октябрьском РУВД Об этом в милиции сообщили коллегам журналиста.

Квартира Александрова не опечатана, соседей утром 13 января дома не было. Сотрудники офисов на первом этаже здания говорят, что не видели какой-то необычной концентрации силовиков.Сегодня выяснилось, что он находится в Октябрьском РУВД. Об этом в милиции сообщили коллегам журналиста.По какому поводу задержан Александров, в милиции сообщить отказались. Туда направился адвокат журналиста.Девушка Андрея, с которой также не было связи со вчерашнего дня, нашлась в столичном ЦИП на Окрестина, добавляет БелаПАН.***родился в 1978 в Нижнем Тагиле. Детство провел в Поставах, там окончил школу. Окончил историко-филологический факультет Полоцкого государственного университета. Получил степень магистра медиаменеджмента в Вестминстерском университете в Лондоне.Журналистскую карьеру начинал в Новополоцке.В 2009—2012 — заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Был сотрудником международных организаций Index on Censorship и Article 19.В 2015—2018 — заместитель директора информационного агентства БелаПАН.