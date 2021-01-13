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Задержан журналист Андрей Александров. Он в Октябрьском РУВД

13.01.2021 13:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержан журналист Андрей Александров. Он в Октябрьском РУВД
Андрей Александров
Связь с журналистом и медиаменеджером Андреем Александровым, а также с его девушкой пропала днем во вторник, 12 января.

Квартира Александрова не опечатана, соседей утром 13 января дома не было. Сотрудники офисов на первом этаже здания говорят, что не видели какой-то необычной концентрации силовиков.

Сегодня выяснилось, что он находится в Октябрьском РУВД. Об этом в милиции сообщили коллегам журналиста.

По какому поводу задержан Александров, в милиции сообщить отказались. Туда направился адвокат журналиста.

Задержан журналист Андрей Александров. Он в Октябрьском РУВД

Фото из фейсбука

Девушка Андрея, с которой также не было связи со вчерашнего дня, нашлась в столичном ЦИП на Окрестина, добавляет БелаПАН.

***

Андрей Александров родился в 1978 в Нижнем Тагиле. Детство провел в Поставах, там окончил школу. Окончил историко-филологический факультет Полоцкого государственного университета. Получил степень магистра медиаменеджмента в Вестминстерском университете в Лондоне.

Журналистскую карьеру начинал в Новополоцке.

В 2009—2012 — заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Был сотрудником международных организаций Index on Censorship и Article 19.

В 2015—2018 — заместитель директора информационного агентства БелаПАН.
 
 
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Об этом в милиции сообщили коллегам журналиста.
 
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