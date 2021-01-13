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Как выбирали фаворитов для Екатерины 2

Кто выбирал фаворитов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интимный кастинг фаворитов — характерная черта правления Екатерины Второй Отбором кандидатов занимался лично Потемкин.

Распутстводостигло впечатляющих масштабов — супруглично выбирал для нее мужчин! Относительно количества любовников императрицы данные расходятся — в одних источниках указывают 23, в других пишут 21 (например, в Википедии), но точную цифру мы вряд ли когда-нибудь узнаем. В разврат Екатерины были вовлечены многие люди, ведь кому-то надо было проводить кастинг претендентов и «пробовать» их на предмет мужской силы.Фаворитов выбирали — через постель, ведь иным способом мужскую силу оценить невозможно. Эта честь доставалась фрейлинам императрицы. Некоторые из них начинали романтические и интимные отношения с мужчинами Екатерины Второй, что не устраивало государыню, поэтому в результате эксклюзивное право на «тестирование» претендентов получила графиня— двоюродная сестра Орлова, возможно, именно та, которую Светлейший князь развратил. По меркам XVIII века женщина была уродлива, поэтому не представляла никакой опасности для императрицы — ни один мужчина не обратил бы на нее внимание по своей воле. Екатерина не ожидала предательства не только потому, что Протасова была отталкивающе безобразна, но еще и потому, что она была крайне благодарна императрице за свою безбедную жизнь.Отбором кандидатов занимался лично Потемкин. Он присматривал подходящих офицеров, потом с ним беседовали, чтобы определить умственные способности, ведь в дневное время фаворит должен сопровождать императрицу и быть галантным кавалером. Затем претендент проходил медицинский осмотр, который проводил лично лейб-медик императрицы. Если кандидат подходит по состоянию здоровья, то его начинала «тестировать» Анна Протасова в течение трех ночей подряд. Если парень не допустил ни единой «осечки», то Протасова докладывала Екатерине, что претендент достоин императорской постели. Далее государыня давала распоряжение, приводить ли к ней в опочивальню нового фаворита или нет.Екатерина хотела устроить личную жизнь Протасовой, но безобразную внешне женщину никто не желал брать замуж. Даже граф, который не обладал выдающейся внешностью, и то отказался от такой супруги. Он сказал, что их союз только обезобразит людской род.Единственной же любовью Протасовой на протяжении всей жизни оставался Григорий Орлов. Она тяжело переживала его свадьбу на своей же двоюродной сестре — 18-летней Екатерине Зиновьевой. Это довело женщину почти до помешательства, которое усугубилось после того, как сам Орлов потерял рассудок после кончины жены. Протасова умерла на 82-м году жизни, оставаясь на протяжении многих лет верной помощницей Екатерины в выборе любовников.