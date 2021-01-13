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За комментарий к фото сотрудника ГАИ поместили в изолятор. А что предусматривает новый УК?

13.01.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Могилеве задержали 46-летнего мужчину. По данным МВД, в сентябре 2020 года в паблике в соцсети появилось фото сотрудника могилевской ГАИ с его персональными данными и номером телефона. Пост набрал около 14 тысяч просмотров и больше сотни комментариев, среди которых были и оскорбления. Было возбуждено уголовное дело. Новая редакция УК исключает статью «Оскорбление», но не во всех случаях.

Задержанный 46-летний могилевчанин — автор одного из комментариев, который посчитали оскорбительным. «С сотрудником ГАИ он незнаком и претензий к нему не имеет, — сообщает МВД. — Причину, побудившую его написать оскорбительный комментарий, объяснить не смог. В настоящее время он задержан и водворен в ИВС. Ранее подозреваемый был судим за кражу, а также более 50 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД».

По статистике министерства, возбуждено 332 уголовных дела по фактам угроз, оскорблений, клеветы и разглашения персональных данных, к административной ответственности привлечено 127 человек.

Сегодня был опубликован Закон РБ «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». В нем уголовная ответственность за оскорбление личности (ст. 189) исключается. При этом сохраняются в прежнем виде статьи 368 — «Оскорбление президента РБ» (наказание до 3 лет лишения свободы), 369 — «Оскорбление представителя власти» (до 3 лет ограничения свободы), 391 — «Оскорбление судьи или народного заседателя» (до 3 лет ограничения свободы), 444 — «Воинские преступления. Оскорбление подчиненным начальника или начальником подчиненного» (вплоть до ареста). Добавляется лишь примечание: «Под оскорблением понимается умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме».

Данные нормы закона вступают в силу через три месяца после официального опубликования.

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Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве задержали 46-летнего мужчину. По данным МВД, в сентябре 2020 года в паблике в соцсети появилось фото сотрудника могилевской ГАИ с его персональными данными...
 
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