В Беларуси возбуждено более 330 уголовных дел по фактам клеветы и угроз в адрес сотрудников МВД

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 330 уголовных дел возбуждено по фактам публичной клеветы и угроз в адрес правоохранителей. 127 человек привлечены к административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





На днях сотрудники главного управления собственной безопасности МВД выявили «комментатора» в интернете. Им оказался 36-летний фитнес-тренер. В деструктивном Telegram-канале мужчина не единожды размещал грязные высказывания в отношении генерала милиции.





Николай Пасиницкий, заместитель начальника управления ГУСБ МВД Беларуси:

Органами предварительного следствия действиям молодого человека будет дана правовая оценка в рамках уголовного законодательства.

Хотелось бы в очередной раз напомнить о том, что за публичные оскорбления и клевету законодательством Республики Беларусь предусмотрена ответственность, в связи с чем призываю обдуманно и взвешенно подходить к содержанию комментариев, публикуемых в интернет-пространстве.





Правоохранители продолжают устанавливать лиц, причастных к подобным правонарушениям. По информации МВД, за последние пять месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления. Установлено более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных.