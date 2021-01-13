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Хозяин вылез в окно, женщина погибла: частный дом горел в Минске – видео
13.01.2021 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Один человек погиб и один пострадал при пожаре в частном жилом доме, расположенном на переулке Ушакова в столице, об этом рассказали в МЧС Беларуси.
© Sputnik Павел Вур
Информацию о возгорании 13 января в 9:31 спасателям сообщил очевидец.
К моменту прибытия сотрудников МЧС дом горел открытым пламенем. До их приезда через окно дома самостоятельно выбрался мужчина 1948 года рождения.
В 10:02 огонь был ликвидирован. Позже в жилой комнате на кровати спасатели обнаружили тело женщины.
Спасшегося мужчину осмотрели прибывшие на место медики. С предварительным диагнозом ожог рук, головы, спины 1-3 степеней, а также отравление продуктами горения он был госпитализирован.
В результате огонь повредил жилой дом и имущество на общей площади 32 кв. метра, для проживания дом не пригоден. Причина пожара пока неизвестна, ее установят эксперты.
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Тело женщины обнаружили спасатели, пострадавший мужчина с ожогами и отравлением продуктами горения был госпитализирован.
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