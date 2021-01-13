Хозяин вылез в окно, женщина погибла: частный дом горел в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в частном жилом доме, расположенном на переулке Ушакова в столице, об этом рассказали в МЧС Беларуси.

Информацию о возгорании 13 января в 9:31 спасателям сообщил очевидец.

К моменту прибытия сотрудников МЧС дом горел открытым пламенем. До их приезда через окно дома самостоятельно выбрался мужчина 1948 года рождения.

В 10:02 огонь был ликвидирован. Позже в жилой комнате на кровати спасатели обнаружили тело женщины.

Спасшегося мужчину осмотрели прибывшие на место медики. С предварительным диагнозом ожог рук, головы, спины 1-3 степеней, а также отравление продуктами горения он был госпитализирован.

В результате огонь повредил жилой дом и имущество на общей площади 32 кв. метра, для проживания дом не пригоден. Причина пожара пока неизвестна, ее установят эксперты.

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