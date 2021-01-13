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Фурсов объяснил, почему Байден победил Трампа "не по очкам, а нокаутом"
13.01.2021 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Палата представителей Конгресса США
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Текущую ситуацию в США в своем Telegram-канале прокомментировал известный российский историк и социолог, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.
"Трамп, нужно говорить прямо, оказался слабым политиком и плохо подготовился к выборам. По нему были нанесены два мощнейших нокаутирующих удара: "коронобесие" и Black Lives Matter. А история с якобы штурмом Капитолия мне очень напоминает ГКЧП. Это такой "заговор внутри заговора". В результате победа Байдена – это уже победа не по очкам, а победа нокаутом. Якобы штурм сорвал обсуждение вопроса о фальсификации выборов, совершенно отошел в сторону вопрос о легитимности Байдена. Ну, а кроме того, его команда получила возможность хорошей "зачистки" внутри самой Америки и реализацию того, что они называют great reset (большая перезагрузка – Sputnik)", – полагает Фурсов.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Коллегия выборщиков, которая в США принимает окончательное решение, 15 декабря избрала новым президентом кандидата от демократов Джо Байдена.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признал результаты голосования и заявил, что они были сфальсифицированы. Трамп сообщил, что его сторонники "не допустят кражу победы на выборах" и призвал их идти к Капитолию.
© REUTERS / Mike Theiler
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История со штурмом Капитолия и текущая ситуация в США в целом известному российскому историку Андрею Фурсову сильно напоминает ГКЧП.
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