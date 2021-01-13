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Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Абу-Даби

13.01.2021 14:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В финале турнира WTA в Абу-Даби белорусская теннисистка Арина Соболенко победила россиянку Веронику Кудерметову — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 5 минут.

Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Абу-Даби
Теперь Соболенко имеет девять чемпионских титулов в турнирах WTA.

Победа в Абу-Даби выведет нашу соотечественницу на седьмую позицию в мировом рейтинге. Новый рейтинг WTA будет опубликован в понедельник, 18 января.

После этого турнира Соболенко отправляется в Австралию. Там она поучаствует в первом в сезоне турнире Большого шлема — Australian Open.
 
 
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В финале турнира WTA в Абу-Даби белорусская теннисистка Арина Соболенко победила россиянку Веронику Кудерметову — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 5 минут.
 
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