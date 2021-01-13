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Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби и станет 7-й ракеткой мира

13.01.2021 14:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Арина Соболенко стала чемпионкой турнира в Абу-Даби, обыграв в финале Веронику Кудерметову – 6:2, 6:2.





Для Соболенко это 15-я победа и третий титул подряд (в конце прошлого года выиграла Остраву и Линц). Это самая продолжительная выигрышная серия в профессиональной карьере белоруски.

Всего уроженка Минска выиграла девятый одиночный титул WTA.

За счет победы в Абу-Даби Соболенко поднимется на седьмую строчку рейтинга и установит личный рекорд.
 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска Арина Соболенко стала чемпионкой турнира в Абу-Даби, обыграв в финале Веронику Кудерметову – 6:2, 6:2.
 
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