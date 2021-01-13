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Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби и станет 7-й ракеткой мира
Источник материала: Партизан
Белоруска Арина Соболенко стала чемпионкой турнира в Абу-Даби, обыграв в финале Веронику Кудерметову – 6:2, 6:2.
Для Соболенко это 15-я победа и третий титул подряд (в конце прошлого года выиграла Остраву и Линц). Это самая продолжительная выигрышная серия в профессиональной карьере белоруски.
Всего уроженка Минска выиграла девятый одиночный титул WTA.
За счет победы в Абу-Даби Соболенко поднимется на седьмую строчку рейтинга и установит личный рекорд.
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Белоруска Арина Соболенко стала чемпионкой турнира в Абу-Даби, обыграв в финале Веронику Кудерметову – 6:2, 6:2.
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