Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби и станет 7-й ракеткой мира

















Для Соболенко это 15-я победа и третий титул подряд (в конце прошлого года выиграла Остраву и Линц). Это самая продолжительная выигрышная серия в профессиональной карьере белоруски.





Всего уроженка Минска выиграла девятый одиночный титул WTA.





За счет победы в Абу-Даби Соболенко поднимется на седьмую строчку рейтинга и установит личный рекорд.