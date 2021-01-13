Лукашенко вручил ежегодные премии «За духовное возрождение»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О душе белорусов и настоящем патриотизме говорил президент БеларусиАлександр Лукашенко на ежегодном вручении премий «За духовное возрождение». Мероприятие традиционно проходит в начале января. По итогам 2020 года определили пять лауреатов. Кроме того, специальными наградами президент отметил деятелей культуры и спорта. На церемонии побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Александра Анисимова узнают во многих странах – по дирижерскому жесту, по седовласой шевелюре. Музыканту рукоплескали в Европе и Америке. Ирландцы удостоили звания доктора музыки – наравне с Шостаковичем. А французы сделали командором ордена «За заслуги». Анисимов родился в России, но уже 40 лет живет в Беларуси. Здесь его тоже почитают – наградили спецпремией за укрепление мира и согласия через музыку.

«Мое кредо – это умение общаться с людьми, умение понимать людей, умение позитивно смотреть на все, что дает человек человеку. Если моя работа улучшает что-то в жизни – не будем говорить так уж громко – мира, хотя и это тоже не исключено. И если так происходит, то я считаю свою миссию выполняемой», – говорит народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств России Александр Анисимов.

Еще один лауреат премии «За духовное возрождение» – Сергей Первицкий. Мемориальный комплекс «Ола» стал первым и самым масштабным творческим проектом архитектора. Памятник под открытым небом появился в июне 2020-го в честь погибших жителей деревень, которые сожгли в годы Великой Отечественной. На создание потребовалось всего полгода.

«Погибла деревня, по своей численности превышающая Хатынь. Там погибло 1758 человек. Причем погибли они за две недели до освобождения. Деревня после войны не восстановилась, но остались воспоминания, осталась заросшая улица, бывшая деревенская. Буквально на этой улице мемориал и размещен», – архитектор «Института Гомельгражданпроект» Сергей Первицкий.

Президент тепло поприветствовал всех награжденных, а белорусов назвал народом с красивой душой. Благословил лауреатов в этом году митрополит Вениамин.

«Наш владыка дебютирует сегодня в этой роли. Давайте его поддержим и поприветствуем», – призвал Лукашенко.

«Сегодняшнее мероприятие вполне естественно включается в ряд рождественских событий, мероприятий, являясь таким образом даром от нашей страны, от наших лучших сыновей и дочерей Богу», – сказал митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Лауреатами премий «За духовное возрождение» в этом году стали реставраторы, которые восстановили православную реликвию – Туровский крест XII-XIII веков . А благодаря супругам Андрею и Татьяне Баритоль более 20 детей-сирот узнали, что такое семейный уют и любовь. Среди награжденных и коллектив детской городской инфекционной больницы. Они спасали жизни детей.

«Знаете, жизнь такая короткая – давайте сделаем все, чтобы не тратить это время на пустословие, ненужные дела, тем более на разрушение. Берегите друг друга, показывайте пример своим детям, как надо жить, чтобы им в жизни было немного легче. Счастья, здоровья, живите дружно, не ссорьтесь. У нас есть все. То, чего нет, мы заработаем. Мы в состоянии это сделать и обязательно сделаем», – заключил Лукашенко.

В своем поздравлении президент говорил на двух языках – русском и белорусском. Символично, ведь некоторые лауреаты родились в России, а всю жизнь трудились в Беларуси. Александр Лукашенко уверен: духовное возрождение тогда и начинается, когда люди проявляют свои лучшие качества – где бы они не находились.

Президент вручил около 30 премий. Это творческие коллективы и личные награды. К ним прилагается и денежная премия.