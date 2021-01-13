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Лукашенко вручил ежегодные премии «За духовное возрождение»
13.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О душе белорусов и настоящем патриотизме говорил президент БеларусиАлександр Лукашенко на ежегодном вручении премий «За духовное возрождение». Мероприятие традиционно проходит в начале января. По итогам 2020 года определили пять лауреатов. Кроме того, специальными наградами президент отметил деятелей культуры и спорта. На церемонии побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Александра Анисимова узнают во многих странах – по дирижерскому жесту, по седовласой шевелюре. Музыканту рукоплескали в Европе и Америке. Ирландцы удостоили звания доктора музыки – наравне с Шостаковичем. А французы сделали командором ордена «За заслуги». Анисимов родился в России, но уже 40 лет живет в Беларуси. Здесь его тоже почитают – наградили спецпремией за укрепление мира и согласия через музыку.
Еще один лауреат премии «За духовное возрождение» – Сергей Первицкий.
Президент тепло поприветствовал всех награжденных, а белорусов назвал народом с красивой душой. Благословил лауреатов в этом году митрополит Вениамин.
Лауреатами премий «За духовное возрождение» в этом году стали реставраторы, которые восстановили православную реликвию –
В своем поздравлении президент говорил на двух языках – русском и белорусском. Символично, ведь некоторые лауреаты родились в России, а всю жизнь трудились в Беларуси. Александр Лукашенко уверен: духовное возрождение тогда и начинается, когда люди проявляют свои лучшие качества – где бы они не находились.
Президент вручил около 30 премий. Это творческие коллективы и личные награды. К ним прилагается и денежная премия.
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Лауреатами стали дирижер Александр Анисимов, создатель мемориального комплекса «Ола» Сергей Первицкий и реставраторы, восстановившие древний Туровский крест.
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