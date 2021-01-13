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На Независимости водитель VW жестко подрезал Ford - тот влетел в Fiat и перевернулся
Источник материала: Tut.by
Водитель Volkswagen спровоцировал серьезную аварию в Минске и скрылся с места происшествия. Об этом
Инцидент произошел 20 декабря, около 14.10. Установлено, что водитель Volkswagen Golf серебристого цвета ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Острошицкой в направлении МКАД. Вблизи дома № 164 при перестроении он создал аварийную обстановку водителю Ford Escape, в результате последний влетел в стоящий Fiat, после чего кроссовер перевернулся. Водитель Volkswagen с места ДТП скрылся.
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Водитель VW с места происшествия скрылся. Сейчас сотрудники ГАИ ищут очевидцев ДТП.
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