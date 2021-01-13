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На Независимости водитель VW жестко подрезал Ford - тот влетел в Fiat и перевернулся

13.01.2021 14:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель Volkswagen спровоцировал серьезную аварию в Минске и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Инцидент произошел 20 декабря, около 14.10. Установлено, что водитель Volkswagen Golf серебристого цвета ехал по проспекту Независимости со стороны улицы Острошицкой в направлении МКАД. Вблизи дома № 164 при перестроении он создал аварийную обстановку водителю Ford Escape, в результате последний влетел в стоящий Fiat, после чего кроссовер перевернулся. Водитель Volkswagen с места ДТП скрылся.

ГАИ просит очевидцев аварии позвонить по телефонам: 8 017 280-02-02, 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель VW с места происшествия скрылся. Сейчас сотрудники ГАИ ищут очевидцев ДТП.
 
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