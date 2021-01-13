Победа в Абу-Даби подняла Соболенко на седьмое место в рейтинге ВТА

Сегодняшняя победа Арины Соболенко в финале турнира в Абу-Даби позволит ей расположиться на седьмом месте в мировой табели о рангах женского тенниса.





В главном матче за титул белоруска взяла верх над россиянкой Вероникой Кудерметовой — 6:2, 6:2.

Победа принесла Соболенко более 68 тысяч долларов призовых и 470 рейтинговых очков.