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Победа в Абу-Даби подняла Соболенко на седьмое место в рейтинге ВТА
Источник материала: Навiны
Сегодняшняя победа Арины Соболенко в финале турнира в Абу-Даби позволит ей расположиться на седьмом месте в мировой табели о рангах женского тенниса.
В главном матче за титул белоруска взяла верх над россиянкой Вероникой Кудерметовой — 6:2, 6:2.
Победа принесла Соболенко более 68 тысяч долларов призовых и 470 рейтинговых очков.
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Сегодняшняя победа Арины Соболенко в финале турнира в Абу-Даби позволит ей расположиться на седьмом месте в мировой табели о рангах женского тенниса.
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