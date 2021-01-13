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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автовладельцам пригрозили штрафами за не убранный вокруг машин снег Минское городское жилищное хозяйство обратилось к автовладельцам с напоминанием.

Минское городское жилищное хозяйство обратилось к автовладельцам с напоминанием.Если ваша машина хранится во дворе жилого дома, на проезжей части улиц, дорог, проездов, то вы «обязаны осуществлять своевременную уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее одного метра».Коммунальники ссылаются на Правила благоустройства и содержания Минска. Если эти правила нарушаются, могут выписать штраф — до 25 базовых величин (725 рублей).