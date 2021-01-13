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Автовладельцам пригрозили штрафами за не убранный вокруг машин снег

13.01.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Автовладельцам пригрозили штрафами за не убранный вокруг машин снег
Иллюстративное фото
Минские коммунальники грозят штрафом автовладельцам, которые не убирают снег рядом со своей машиной. Сообщение об этом опубликовали в телеграм-канале «ЖКХ Минск Официально».

Минское городское жилищное хозяйство обратилось к автовладельцам с напоминанием.

Если ваша машина хранится во дворе жилого дома, на проезжей части улиц, дорог, проездов, то вы «обязаны осуществлять своевременную уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее одного метра».

Коммунальники ссылаются на Правила благоустройства и содержания Минска. Если эти правила нарушаются, могут выписать штраф — до 25 базовых величин (725 рублей).
 
Теги: Минск
 
 
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Минское городское жилищное хозяйство обратилось к автовладельцам с напоминанием.
 
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