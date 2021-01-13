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Это лучшие здания в мире. Мнение декана архитектурного факультета БНТУ

13.01.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, рассказал о самых красивых зданиях в мире.

Вадим Щеглов, ведущий:
Для вас (как для архитектора) какие три здания или сооружения в мире вы бы назвали эталоном, чем-то сверхгениальным?

Это лучшие здания в мире. Мнение декана архитектурного факультета БНТУ

Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:
Я все-таки не стал бы так однозначно, ведь восприятие меняется от времени тоже. Я дважды ездил в Барселону. Цель была совершенно простая: увидеть еще раз творение великого Гауди (Саграда Фамилия, парк Гуэль, дом Мила). То есть специально просто я ездил, тоже в книгах моих это есть все, прямо со студенческих лет для меня это было. Конечно, еще очень важен Корбюзье. Но у нашего прекрасного Лангбарда тоже прекрасные работы. Они сделаны и сейчас можно восхититься мастерством архитектора.

Вадим Щеглов:
Театр оперы и балета.

Это лучшие здания в мире. Мнение декана архитектурного факультета БНТУ

Армен Сардаров:
Есть совершенно безымянная, маленькая деревянная церквушка в какой-то нашей веске дальней. Понимаешь, что это просто великолепно, гениальная вещь. Приходишь – и здесь нужно стать на колени. Вот здесь. Причем когда тебя никто не видит. Ты понимаешь, что это действительно сотворено руками вот этого безвестного мастера. Все, и больше ничего. Я поэтому говорю: «Поезжайте, ребята, поищите, все можно найти». В перестроечный период я коллегами был приглашен в США. Конечно, тоже по Нью-Йорку ходил, видел башни-близнецы, которые, к сожалению, потом трагично, терроризм, такое уничтожение. Это действительно здорово сделано, эти акценты. К сожалению, видите, так получилось.

«Благодарен своему белорусскому паспорту». Известный архитектор рассказал, как ему удалось посетить храм в Турции – подробнее здесь

Люди в материале: Армен Сардаров, Вадим Щеглов, Иосиф Лангбард

 
 
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, рассказал о самых красивых зданиях в мире. Вадим Щеглов, ведущий: Для...
 
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