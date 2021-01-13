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На проспекте Независимости Ford врезался в Fiat и опрокинулся, но больше вопросов к скрывшемуся водителю Volkswagen (видео)
Источник материала: Onliner
ГАИ Минска сообщила о розыске очевидцев дорожно-транспортного происшествия на проспекте Независимости, 164. ДТП случилось 20 декабря около 14:10. Ford врезался в Fiat и опрокинулся, но ищут водителя Volkswagen, который имеет непосредственное отношение к инциденту.
— Водитель автомобиля Volkswagen Golf серебристого цвета, двигаясь по проспекту Независимости со стороны улицы Острошицкой в направлении МКАД, вблизи дома №164 при перестроении создал аварийную обстановку водителю автомашины Ford, в результате чего последний совершил наезд на стоящий Fiat. Произошло опрокидывание автомобиля Ford. Водитель автомобиля Volkswagen с места ДТП скрылся, — рассказали в Госавтоинспекции.
Очевидцев ДТП, а также тех, кто располагает какими-либо сведениями о случившемся, просят обращаться в ОДС Первомайского РУВД г. Минска (ул. Белинского, 10) или по телефонам: (8 017) 280-02-02, 102. Конфиденциальность гарантируется.
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На проспекте Независимости Ford врезался в Fiat и опрокинулся, но больше вопросов к скрывшемуся водителю Volkswagen (видео)
ГАИ Минска сообщила о розыске очевидцев дорожно-транспортного происшествия на проспекте Независимости, 164. ДТП случилось 20 декабря около 14:10. Ford врезался в Fiat и...
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