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Смартфон Black Shark 4 поставил рекорд в бенчмарке AnTuTu

13.01.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В интернете появились результаты бенчмарка в AnTuTu игрового смартфона Black Shark 4, который еще официально не представлен. Итогами теста поделился глава компании. Смартфон поставил рекорд: он набрал 788 505 очков.

Это лучший показатель в AnTuTu среди всех смартфонов. Модель Xiaomi Mi 11, которая оснащена таким же чипом Snapdragon 888, лишь слегка перешагнула за 700 тысяч баллов. Однако руководитель бренда Black Shark добавил, что не удовлетворен показателями смартфона и устройство должно взять планку в 800 тысяч очков.

Смартфон Black Shark 4 поставил рекорд в бенчмарке AnTuTu

На днях в cети оказались технические подробности Black Shark 4. Смартфон должен получить аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 120 Вт. Это должно обеспечить полную зарядку менее чем за 15 минут.

Смартфон Black Shark 3 8GB/128GB международная версия (черный)
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 4720 мАч, 2 SIM
1599 р.
21 предложение
Смартфон Black Shark 3 Pro 12GB/256GB международная версия (черный)
Android, экран 7.1" AMOLED (1440x3120), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
2400 р.
19 предложений
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В интернете появились результаты бенчмарка в AnTuTu игрового смартфона Black Shark 4, который еще официально не представлен. Итогами теста поделился глава компании....
 
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