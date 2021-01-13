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Смартфон Black Shark 4 поставил рекорд в бенчмарке AnTuTu
Источник материала: Onliner
В интернете
Это лучший показатель в AnTuTu среди всех смартфонов. Модель Xiaomi Mi 11, которая оснащена таким же чипом Snapdragon 888, лишь слегка перешагнула за 700 тысяч баллов. Однако руководитель бренда Black Shark добавил, что не удовлетворен показателями смартфона и устройство должно взять планку в 800 тысяч очков.
На днях в cети оказались технические подробности Black Shark 4. Смартфон должен получить аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 120 Вт. Это должно обеспечить полную зарядку менее чем за 15 минут.
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 4720 мАч, 2 SIM
Android, экран 7.1" AMOLED (1440x3120), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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В интернете появились результаты бенчмарка в AnTuTu игрового смартфона Black Shark 4, который еще официально не представлен. Итогами теста поделился глава компании....
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