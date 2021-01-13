6 заявлений на одну квартиру - столько желающих строить жилье в спутнике среди минчан-очередников

Источник материала: Tut.by

Жилье в городе-спутнике Смолевичах пользуется спросом среди минских очередников: на 259 квартир в домах, которые планируют построить в этом году, претендовали 1572 семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Что это за дома и почем в них «квадрат»?



Фото: TUT.BY

Один дом (№ 4 по Генплану, серии М464-У1) будет переменной этажности (8−7−6 этажей) на 112 квартир с полной отделкой. Ориентировочная стоимость метра в нем — 1471,51 рублей (стоимость будет уточнена по факту заключения договора подряда и начала строительства). Начало строительства — ноябрь-декабрь 2020 года. Планируемый ввод — июнь-июль 2021 года (при условии готовности объектов инженерного обеспечения).

Второй дом (№ 5 по Генплану, М464-У1) будет трехсекционным, переменной этажности (7−6 этажей) на 73 квартиры с отделкой. Ориентировочная стоимость строительства метра — 1550 рублей (стоимость будет уточнена по факту заключения договора подряда и начала строительства объекта). Начало строительства — ноябрь-декабрь 2020 года.

Документы от всех желающих очередников столицы принимались с 16 ноября по 15 декабря включительно. По информации «Минск-Новости», на 185 квартир подано 1140 заявлений. На строительство квартир определены в первую очередь 75 претендентов из внеочередных категорий: многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, инвалиды с детства. Оставшиеся квартиры распределены очередникам общей очереди.



В конце прошлого года была сдана мапидовская пятиэтажка на 192 квартиры. Фото: TUT.BY

Еще один дом планируют построить во втором квартале нового микрорайона. Это будет 6−7-этажное трехсекционное крупнопанельное здание серии М464-У1 (М). В многоэтажке предлагаются 73 квартиры с полной отделкой: 22 однокомнатные, 35 двухкомнатных, 16 трехкомнатных. Ориентировочная стоимость «квадрата» — 1650 рублей. На строительство квартир в нем подано 432 заявления (документы принимались до 5 января 2021 года).

Получается, что в этом году всего планируется построить 259 квартир для минчан-очередников. Очередь из желающих — 1572 семьи. «Конкурс» высокий: 6 заявлений на одну квартиру.

Строительство жилья в городе-спутнике осуществляется в соответствии с указом № 466 «О строительстве жилых домов в городах-спутниках г. Минска», для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов столицы. Заказчиком по проектированию и строительству выступает КУП «Управление капитального строительства Мингорисполкома». Строительство ведется с предоставлением гражданам государственной поддержки по указу № 240 независимо от даты принятия на учет, но при условии отнесения минчан к числу малообеспеченных по уровню доходов. При формировании списка дольщиков учитывается дата постановки на учет, а также наличие внеочередного права на улучшение жилищных условий.