«Выглядит бледным и очень болезненным». Что известно про Игоря Лосика, который уже месяц держит голодовку в тюрьме

Источник материала: KYKY

Сегодня суд Партизанского района Минска отказался освободить из-под стражи администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, который находится в заключении уже 200 дней.

Игорь объявил голодовку 15 декабря. И, видимо, не намерен ее прекращать – вчера, 12 января, в сети появилось письмо Лосика из СИЗО, в котором он призвал беларусов не отговаривать его продолжать голодовку. Хотя жена Игоря просила людей как раз об обратном. «Как я могу сдаться, когда больше полугода меня держат в тюрьме незаконно. Я уже забыл голос своей дочери. Я понимаю, что мои родные и все небезразличные люди волнуются за моё здоровье. Но останавливаться я не могу и не хочу. Своей жизнью я буду распоряжаться сам, а силы у меня пока еще есть», – написал Игорь.

Несмотря на просьбу, Светлана Тихановская была в числе тех, кто призвал блогера прекратить голодовку: «Не нужно жертвовать собой. Режиму вообще безразличны люди. Мы видим, что он не хочет отступать от своей жестокости. И я бы хотела, чтобы Игорь подумал о семье, ведь он нужен жене, дочке и родителям. Может, Игорю психологически тяжело отступиться от принципов. Но он должен знать, что никто никогда не подумает, будто он предал какие-то убеждения. Это просто забота о семье», – заявила Тихановская.

Что известно о здоровье Игоря Лосика

Жена блогера, Дарья Лосик, рассказала «Настоящему времени», что ей известно о самочувствии мужа.

«Вчера адвокат был у Игоря. По словам Игоря, чувствует он себя нормально, но адвокат сказал, что он выглядит достаточно бледным и очень болезненным. Измеряют давление, периодически взвешивают – вот и все, что с ним делают, чтобы проверить состояние здоровья», – сказала Дарья и дополнила, что не знает, собирается ли руководство тюрьмы вводить в отношении Игоря принудительное кормление.

«В декабре очень плохо ходили письма: я получила [от Игоря] только 4 письма. С 31 декабря я не получила ни одного письма. Он просит не переживать так сильно за его здоровье, пытаться сохранять спокойствие и смотреть за дочкой. Он сказал, что пока голодовку он прекращать не будет», – заключила Дарья.

Напомним, Игорь Лосик находится под стражей с конца июня. Сначала ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК – о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В декабре было предъявлено новое обвинение – в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК). Тогда же Лосику продли срок содержания под стражей до 25 марта.

Написать Игорю письмо можно по адресу: Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.

Фото обложки: RFE/RL