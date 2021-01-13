Уволили мужчину, напавшего на врача скорой в Бресте

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Мужчину, напавшего на врача скорой в Бресте, после этого уволили, сообщает местное Першы рэгiён . В школе поселка Выстичи Брестской области ищут нового водителя школьного автобуса, соответствующее объявление опубликовано в соцсетях.





Официально комментировать ситуацию журналистам в школе не стали. Неофициально сотрудники говорят, что причиной увольнения действительно был инцидент в больнице, хотя и состояние алкогольного опьянения работодателя тоже смутило.

5 января 55-летний мужчина в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи ударил медика по лицу.

Как позже рассказывал сам водитель, 5 января он находился в Бресте, был пьян, «упал на остановке, разбил голову», попал в приемное отделение больницы. Там и случался тот самый диалог.

— У меня такая политика — я за нынешнюю власть, за президента. Чего им не хватает? (протестующим) Нормально же живем!

«Пирамида хамства». Сторонник Лукашенко ударил медика по лицу (видео)