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Романчук: Лукашенко может показать зубы. Но это будут зубы бюджетников и чиновников

13.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Независимый экономист Ярослав Романчук – о возможных последствиях ответных санкционных мер.

Романчук: Лукашенко может показать зубы. Но это будут зубы бюджетников и чиновников

На встрече с главой правительства и министром промышленности Александр Лукашенко поднял тему ответных санкций. Отметив, что в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий, он призвал начать «показывать зубы»: 

— Страны, которые ввели санкции, должны понимать. У нас хорошо с ними — хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить.

О том, к чему могут привести ответные меры официального Минска, «Салідарнасці» рассказал независимый экономист Ярослав Романчук.

По мнению эксперта, демонстрация оскала в исполнении властей в той ситуации, в которой они сейчас находятся, может оказаться зрелищем не для слабонервных:

— Тут можно привести метафору. Когда Лукашенко говорит, что не нужно бояться, пора показать зубы в виде контрмер, то это тот сюжет, где он сам себе выбивает зубы и показывает их изумленным зрителям.

Ярослав Романчук напоминает о реальном весе Беларуси в мировой экономике и экономике Евросоюза: 0,07 и 0,1% соответственно.

— Для малой открытой экономики введение санкций в отношении стран, финансовых структур и инвесторов, которые создают рабочие места, приносят налоги и валюту — это даже не форма мазохизма, это чистое самоубийство.

Экономист убежден, что эти заявления в первую очередь адресованы делегатам предстоящего Всебелорусского народного собрания, в глазах которых Лукашенко в очередной раз должен предстать в образе защитника страны от угроз как с Запада, так и с Востока.

— На деле же Лукашенко давно обрисовал особенности своей инвестиционной политики. Он собирает 5-10 инвесторов из каждой страны, общается с ними в частном порядке, предлагает им поучаствовать в схематозе, гарантируя при этом бешенные прибыли и дискриминацию конкурентов на внутреннем рынке. И многие на это идут, в том числе и из ЕС, — утверждает Романчук. — Немецкий бизнес сюда зашел, австрийский — в банковский сектор, например. И даже швейцарский «Штадлер», которому здесь создали условия, о которых даже не мечтает наш малый бизнес.

По словам эксперта, предупреждения властей об ответных мерах могут затронуть гипотетических инвесторов, которые якобы стоят в очереди, чтобы вложиться в белорусскую экономику.

— Но нет таких очередей, — говорит экономист и предупреждает, чем может закончится игра в демонстрацию зубов.

— Все это гарантирует нам рост бедности, финансовую напряженность, неисполнение бюджета. Профессионально подготовленные бизнесы, наиболее талантливый человеческий капитал будут уезжать из страны и следить за происходящим на расстоянии, платить налоги в чужую казну. Лукашенко может показать зубы, но это будут зубы белорусских производителей, бюджетников и номенклатуры.

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Теги: Минск
 
 
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Независимый экономист – о возможных последствиях ответных санкционных мер.
 
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