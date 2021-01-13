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Тихановская призвала провести 7 февраля акции солидарности с Беларусью

13.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская планирует провести 7 февраля Международный день солидарности с Беларусью. Политики и известные люди могут поддержать кампанию в соцсетях с хештегом #standwithbelarus.




Об этом сообщает пресс-служба Светланы Тихановской в Telegram-канале.

"Почти пол года белорусы борются за демократию после сфальсифицированных выборов 9 августа. Светлана Тихановская призывает диаспоры и всех, кто поддерживает белорусов, 7 февраля проводить акции солидарности с Беларусью с учетом всех ограничений по COVID", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 6 февраля в сотрудничестве с белорусской диаспорой и инициативой "Белорусы Замежжа" будет запущена большая конференция солидарности, к которой можно будет присоединиться онлайн. Она будет включать в себя круглые столы по вопросам Беларуси и запуска новых народных посольств.
 
 
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Светлана Тихановская планирует провести 7 февраля Международный день солидарности с Беларусью. Политики и известные люди могут поддержать кампанию в соцсетях с...
 
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