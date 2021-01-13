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Тихановская призвала провести 7 февраля акции солидарности с Беларусью
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская планирует провести 7 февраля Международный день солидарности с Беларусью. Политики и известные люди могут поддержать кампанию в соцсетях с хештегом #standwithbelarus.
Об этом сообщает пресс-служба Светланы Тихановской в Telegram-канале.
"Почти пол года белорусы борются за демократию после сфальсифицированных выборов 9 августа. Светлана Тихановская призывает диаспоры и всех, кто поддерживает белорусов, 7 февраля проводить акции солидарности с Беларусью с учетом всех ограничений по COVID", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что 6 февраля в сотрудничестве с белорусской диаспорой и инициативой "Белорусы Замежжа" будет запущена большая конференция солидарности, к которой можно будет присоединиться онлайн. Она будет включать в себя круглые столы по вопросам Беларуси и запуска новых народных посольств.
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Светлана Тихановская планирует провести 7 февраля Международный день солидарности с Беларусью. Политики и известные люди могут поддержать кампанию в соцсетях с...
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