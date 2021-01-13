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Доллар слегка откатился назад

13.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль на торгах БВФБ в среду подорожал к доллару и евро.

Российский рубль подорожал и потащил за собой корзину валют, значение которой выросло на 0,10% до максимума за 9 дней.

Курс доллара упал на 0,0102 BYN до 2,5696 BYN/USD. Доллар подешевел после двух повышений, за время которых его стоимость выросла на 0,0143 BYN.

С начала января 2021 белорусский рубль укрепился к доллару на 0,0093 BYN.

Курс евро опустился лишь на 0,0012 BYN до 3,1368 BYN/EUR — минимума за 23 дня.

За последние четыре торговые сессии стоимость евро обвалилась на 0,0335 BYN, а до этого евро был на историческом максимуме. С начала месяца стоимость евровалюты упала на 0,0312 BYN.

Курс российского рубля подскочил на 0,0169 BYN до 3,4919 BYN/100 RUB. За два дня рубль РФ подорожал уже на 0,0274 BYN.

Белорусский рубль с начала января подешевел только к российскому рублю, но всего на 0,0048 BYN.

Центробанк России

На МосБирже за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара обвалился на 74 копейки до 73,5264 российских рублей, а аналогичный курс евро снизился до 89,67 российских рублей.

Банк России с 15 января планирует возобновить покупку валюты в интересах Минфина в рамках бюджетного правила.

На эти цели будет выделено 106,3 млрд рублей. Ежедневно ЦБ будет покупать валюту на 7,1 млрд рублей (без малого $100 млн).

В таком режиме Центробанк РФ будет работать до 4 февраля.

К покупкам валюты ЦБ и Минфин приступают впервые за 10 месяцев.

В середине марта 2020 Центробанк РФ начал спасать рубль, продавая валюту из резервов. За март—май было продано 7,1 млрд долларов.

В общей сложности за март—декабрь Банк России влил на рынок почти 18 млрд долларов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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