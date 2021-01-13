Белоруска Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Абу-Даби

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко в финале турнира в Абу-Даби, передает Sports.ru .

Встреча продолжалась чуть больше часа и завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 2:6. Кудерметова выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Соболенко пять подач на вылет, две двойные ошибки, а также шесть реализованных брейков из 12.

Теннисистка из Беларуси одержала 15-ю победу подряд и завоевала девятый титул WTA в карьере. Трофей в Абу-Даби принес Соболенко 470 очков рейтинга и 68 тысяч долларов в качестве призовых. Что касается Кудерметовой, то она впервые в карьере смогла дойти до финала турнира WTA.