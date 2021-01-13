ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белоруска Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Абу-Даби

13.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко в финале турнира в Абу-Даби, передает Sports.ru.

Встреча продолжалась чуть больше часа и завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 2:6. Кудерметова выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Соболенко пять подач на вылет, две двойные ошибки, а также шесть реализованных брейков из 12.

Теннисистка из Беларуси одержала 15-ю победу подряд и завоевала девятый титул WTA в карьере. Трофей в Абу-Даби принес Соболенко 470 очков рейтинга и 68 тысяч долларов в качестве призовых. Что касается Кудерметовой, то она впервые в карьере смогла дойти до финала турнира WTA.

Ранее сообщалось, что в белорусском Солигорске открыли новый теннисный манеж.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале она разгромила россиянку Веронику Кудерметову.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сёньня 30 гадоў савецкага штурму тэлевежы ў Вільні, які паскорыў распад СССР. ФОТА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by