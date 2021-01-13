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Белоруска Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Абу-Даби
13.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россиянка Вероника Кудерметова проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко в финале турнира в Абу-Даби, передает
Встреча продолжалась чуть больше часа и завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 2:6. Кудерметова выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Соболенко пять подач на вылет, две двойные ошибки, а также шесть реализованных брейков из 12.
Теннисистка из Беларуси одержала 15-ю победу подряд и завоевала девятый титул WTA в карьере.
Ранее сообщалось, что
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В финале она разгромила россиянку Веронику Кудерметову.
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