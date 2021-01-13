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На четверг объявлен желтый уровень опасности

13.01.2021 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

На четверг объявлен желтый уровень опасности
Фото pixabay.com

Как сообщается 14 января на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

 
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
 
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