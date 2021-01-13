Егор Шарангович попал в заявку «Нью-Джерси» на сезон

22-летний белорусский форвард Егор Шарангович включен в основной состав клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз».





Шарангович будет играть под 17-м номером.

Первый матч нового сезона «дьяволы» проведут вечером 14 января на своем льду против «Бостона» (в Минске будет три часа ночи 15 января).

Шарангович был выбран «Нью-Джерси» на драфте 2018 года под общим 141-м номером. Провел два сезона в фарм-клубе «Бингхэмптон Дэвилз» — 125 матчей, 19 шайб и 23 передачи.

Этот сезон Шарангович начинал в минском «Динамо», отыграв за «зубров» 34 матча, в которых забросил 17 шайб и сделал 8 голевых передач.

Шарангович будет единственным белорусским хоккеистом в НХЛ в этом сезоне.