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Егор Шарангович попал в заявку «Нью-Джерси» на сезон

13.01.2021 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

22-летний белорусский форвард Егор Шарангович включен в основной состав клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз».

Егор Шарангович попал в заявку «Нью-Джерси» на сезон

Шарангович будет играть под 17-м номером.

Первый матч нового сезона «дьяволы» проведут вечером 14 января на своем льду против «Бостона» (в Минске будет три часа ночи 15 января).

Шарангович был выбран «Нью-Джерси» на драфте 2018 года под общим 141-м номером. Провел два сезона в фарм-клубе «Бингхэмптон Дэвилз» — 125 матчей, 19 шайб и 23 передачи.

Этот сезон Шарангович начинал в минском «Динамо», отыграв за «зубров» 34 матча, в которых забросил 17 шайб и сделал 8 голевых передач.

Шарангович будет единственным белорусским хоккеистом в НХЛ в этом сезоне.

 
Теги: Минск
 
 
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22-летний белорусский форвард Егор Шарангович включен в основной состав клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз». Шарангович будет играть под 17-м...
 
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