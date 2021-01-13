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Навальный на этой неделе вернется в Россию
Источник материала: Навiны
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о своем возвращении на родину.
Как
Он напомнил, что приехал в германию «в реанимационной коробке».
«17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте», — резюмировал политик.
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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о своем возвращении на родину.
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