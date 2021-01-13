Навальный на этой неделе вернется в Россию

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о своем возвращении на родину.





Как сообщил он в своем микроблоге, «вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал».

Он напомнил, что приехал в германию «в реанимационной коробке».

«17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте», — резюмировал политик.