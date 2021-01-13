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Навальный на этой неделе вернется в Россию

13.01.2021 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о своем возвращении на родину.

Навальный на этой неделе вернется в Россию

Как сообщил он в своем микроблоге, «вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал».

Он напомнил, что приехал в германию «в реанимационной коробке».

«17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте», — резюмировал политик.

 
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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о своем возвращении на родину.
 
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