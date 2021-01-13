﻿ ЖКХ Минска напомнило про обязанность водителей убирать снег у авто и штраф до 725 рублей. Но есть нюанс. 21.by
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ЖКХ Минска напомнило про обязанность водителей убирать снег у авто и штраф до 725 рублей. Но есть нюанс

13.01.2021 15:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Напоминаем, если принадлежащие вам транспортные средства хранятся на придомовых территориях жилых домов, проезжей части улиц, дорог, проездов, то вы обязаны осуществлять своевременную уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее 1 метра, — говорится в сообщении канала „ЖКХ Минск Официально“. — В случае нарушения могут быть применены меры ответственности в виде штрафа до 25 б. в.». В указанном тексте есть малозаметная, однако важная неточность.

25 базовых — сумма, указанная в статье 21.14 КоАП РБ «Нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунктов». Канал «ЖКХ Минск Официально» в своем сообщении ссылается на «Правила благоустройства и содержания г. Минска». Однако в сообщении указана фраза «принадлежащие вам транспортные средства», то есть прослеживается намек, что отвечать будет собственник авто. Однако это не так.

Представим на миг, что законы работают, и приведем полностью пункт 10 Правил: «Граждане, паркующие транспортные средства на внутридворовых территориях, проезжей части улиц, дорог, проездов, осуществляют своевременную уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее 1 метра от транспортного средства». То есть в качестве виновника правонарушения Правила указывают не собственника и даже не водителя, а «паркующего гражданина». Эта формулировка порождает множество вопросов. Например, добросовестные (и не очень) автовладельцы могут утверждать, что парковались не они, а их родственник, буквально вчера уехавший в длительную командировку, или, скажем, что плохо умеют парковаться и попросили сделать это незнакомого прохожего. Доказывать обратное придется через суд. Такая формулировка используется с 2016 года.

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Теги: Минск
 
 
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