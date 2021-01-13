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Николь Кидман призналась, что ей сложно далась роль в сериале, где муж оказался изменщиком-убийцей
Источник материала: Tut.by
Актриса Николь Кидман рассказала, что до сих пор не может отойти от съемок в сериале HBO «Отыграть назад». Она поделилась, что работа над проектом далась ей тяжело. Обычно актеры не берут близко к сердцу то, что прописано в сценарии, но у нее так выходит не всегда. Слова актрисы
Издание сообщает, что Николь беспокоит влияние съемок на состояние здоровья в целом, и на иммунную систему в частности. В мини-сериале она сыграла одну из главных ролей. По сюжету, женщина узнает, что супруг изменял ей и убил свою любовницу.
— Мне было очень неуютно, я ощущала угрозу для своей личности, — сказала она.
«Отыграть назад» — это экранизация бестселлера New York Times, книги «Ты должна была знать» Джин Ханфф Корелиц. У главной героини жизнь-мечта: квартира в верхней части Манхэттена, идеальные сын и муж, детский онколог. Сама женщина — успешный семейный терапевт, которая многих спасла от развода.
Жизнь переворачивает трагедия: маму одного из детей из школы, куда ходит ее сын, обнаруживают забитой насмерть молотком в студии, а муж главной героини исчезает. Партнером по съемкам стал Хью Грант.
К слову, мини-сериал HBO «Отыграть назад»
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Актриса Николь Кидман рассказала, что до сих пор не может отойти от съемок в сериале HBO «Отыграть назад». Она поделилась, что работа над проектом далась ей тяжело....
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