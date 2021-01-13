ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Николь Кидман призналась, что ей сложно далась роль в сериале, где муж оказался изменщиком-убийцей

13.01.2021 15:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Актриса Николь Кидман рассказала, что до сих пор не может отойти от съемок в сериале HBO «Отыграть назад». Она поделилась, что работа над проектом далась ей тяжело. Обычно актеры не берут близко к сердцу то, что прописано в сценарии, но у нее так выходит не всегда. Слова актрисы приводит Daily Mail.


Фото: кадр из сериала «Отыграть назад»

Издание сообщает, что Николь беспокоит влияние съемок на состояние здоровья в целом, и на иммунную систему в частности. В мини-сериале она сыграла одну из главных ролей. По сюжету, женщина узнает, что супруг изменял ей и убил свою любовницу.

— Мне было очень неуютно, я ощущала угрозу для своей личности, — сказала она.

«Отыграть назад» — это экранизация бестселлера New York Times, книги «Ты должна была знать» Джин Ханфф Корелиц. У главной героини жизнь-мечта: квартира в верхней части Манхэттена, идеальные сын и муж, детский онколог. Сама женщина — успешный семейный терапевт, которая многих спасла от развода.

Жизнь переворачивает трагедия: маму одного из детей из школы, куда ходит ее сын, обнаруживают забитой насмерть молотком в студии, а муж главной героини исчезает. Партнером по съемкам стал Хью Грант.

К слову, мини-сериал HBO «Отыграть назад» стартовал лучше, чем в свое время хит этого телеканала «Игра престолов».

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса Николь Кидман рассказала, что до сих пор не может отойти от съемок в сериале HBO «Отыграть назад». Она поделилась, что работа над проектом далась ей тяжело....
 
Новости дня
Новости разные
 
Палітвязень Няронскі у турме перанёс каранавірус і мікраінсульт. На судзе ён заявіў пра прымусовае накіраваньне ў псыхіятрыю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by