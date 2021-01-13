Шесть популярных вопросов, которые часто задают на приеме ЛОР-врачу

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY продолжает узнавать у медиков, что чаще всего у них спрашивают пациенты. Врач-оториноларинголог Мария Зайцева рассказывает, что регулярно волнует людей в лечении и уходе за ушами, горлом и носом.



Мария ЗайцеваВрач- оториноларинголог второй категории медицинского центра «Веста» (Дзержинск) Врач-второй категории медицинского центра «Веста» (Дзержинск)

Вредно ли постоянно пользоваться сосудосуживающими каплями?

Да, и очень. От сосудосуживающих препаратов может развиться медикаментозный ринит. Это заболевание грозит осложнениями со стороны не только носового дыхания, но и работы сердечно-сосудистой системы, оно также может стать причиной отравления из-за накопительного эффекта лекарственных средств. Такими препаратами нельзя пользоваться более 3−5 дней, так как потом может наступить эффект «рикошета», при котором нос будет закладывать от самого закапывания препарата.

Указывают ли зеленые сопли у ребенка на бактериальный насморк, при котором обязательны антибиотики?

Нет. Желтый и зеленый цвет назальной слизи придает фермент пероксидаза, который вырабатывают макрофаги (защитные клетки) при борьбе с инфекцией. Зеленые сопли не равно гнойные сопли, они лишь указывают на то, что процесс разрешается и человек идет на поправку.

Но если зеленая слизь выделяется из одной ноздри, сопровождается неприятным запахом, процесс начался резко и вместе с тем есть такие симптомы, как боль в области щек, лба (проекция околоносовых пазух), головная боль, то это повод обратиться к врачу и исключить наличие синусита или инородного тела в полости носа (чаще встречается у детей).

Обязательно принимать антибиотики при гайморите и фронтите?

Нет, чаще эти препараты не нужны. Антибиотикотерапия необходима при наличии бактериальной инфекции, а она имеет место в 5−7% случаев всех риносинуситов. Большая часть как обычных насморков, так и синуситов относится к вирусным заболеваниям, и антибиотики в их лечении никак не помогают.

Почему мне ставят диагноз «хронический тонзиллит», если я практически не болел?

Диагноз «хронический тонзиллит» не зависит от того, сколько и как часто у вас болело горло. Этот диагноз основывается на совокупности внешних изменений со стороны горла, небных миндалин, небных дужек (отечность небных миндалин, покраснение небных дужек, их припухлость и т.д.). Каждый день наши миндалины ведут борьбу за наше здоровье, и со временем они могут изменяться — при этом нормально не чувствовать никаких симптомов болезни.

Пробки в миндалинах — это гной? Обязательно ли удалять миндалины, если много пробок?

Нет, пробки в миндалинах — это не гной, хотя многие так думают. Наши небные миндалины имеют строение «губки» с множеством ходов и пор, в которые может попадать пища. Пища накапливается в лакунах, перегнивает, ослизняется, смешивается с эпителием миндалин и погибшими микроорганизмами и получается комок бело-желтого цвета, зачастую с неприятным запахом — это и есть казеозная пробка. Наличие пробок — не показание к удалению миндалин.

Можно ли чистить уши ватными палочками?

Нельзя. Уши — это, если просто объяснить, самоочищающийся орган. Во время еды, разговора, мытья головы ушная сера сама по себе выходит из наружного слухового прохода незаметно для нас. Ушные палочки заталкивают серу глубже в слуховой проход и способствуют образованию серной пробки. Кроме того, ушная сера крайне полезна: она защищает ухо от патогенных микроорганизмов.