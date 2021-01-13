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Китайские военные получили экзоскелеты, делающие их силачами

13.01.2021 15:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайские военные представили новый тип костюма-экзоскелета для переноски ящиков с боеприпасами массой в 50 килограммов и более. Об этом сообщает defenseworld.net.


Скриншот из видео CCTV

Легкий костюм, известный как «переносная система для переноски боеприпасов отдельным военнослужащим» позволяет поднимать грузы на 20 килограммов тяжелее обычного и значительно снизить риски травм поясницы.

Двигатель экзоскелета работает не постоянно, а активируется тогда, когда человек встает после наклона, что позволяет поднимать груз с меньшими усилиями. При переноске ящиков с боеприпасами можно использовать дополнительные зацепы, что также дает возможность переносить тяжести с меньшими затратами сил. Один солдат, как сообщается, может нести с таким экзоскелетом 50 килограммов без особых усилий, два солдата — 75 килограммов.

Все данные об использовании костюма, в том числе о том, какую дополнительную силу он обеспечивает, можно записать на планшет — впоследствии эта информация может использоваться для улучшения экзоскелета.

Напомним, что предыдущие китайские экзоскелеты были без силовой установки и предназначались просто чтобы экономить энергию при патрулировании и выполнении задач по транспортировке и материально-техническому обслуживанию. Их получили в декабре 2020 года военнослужащие НОАК, дислоцирующиеся в высокогорных районах.

Эксперты прогнозируют, что в будущем экзоскелеты Китая будут с пуленепробиваемой броней, интегрированным оружием и даже, возможно, реактивными ранцами для полета.

 
 
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В отличие от предыдущих моделей, экзоскелеты обладают собственной силовой установкой.
 
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