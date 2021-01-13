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Класковский: «Фазель капитально вляпался и безнадежно испортил финал своей карьеры»

13.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель Александр Класковский – о последствиях тесных объятий для главы ИИХФ.

Вернувшись из Минска, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель был вынужден объясняться за свое общение с властями Беларуси, а также с Дмитрием Басковым. И все еще продолжает оправдываться.

Нервно отреагировал на критику в адрес Фазеля и Александр Лукашенко:

— Не успели переговоры закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей. Не белорусов, заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас.

Класковский: «Фазель капитально вляпался и безнадежно испортил финал своей карьеры»

Фото: president.gov.by

— Старый спортивный функционер Фазель капитально вляпался и уже безнадежно испортил финал своей карьеры в ИИХФ независимо от того, где пройдет ЧМ-2021, — пишет Александр Класковский. – Если в Минске — полный позор. Если куда-то перенесут, то Фазеля будут долбать за долгие бесплодные игры с белорусским режимом, из-за чего издержки переноса турнира выросли. Короче, обниматься с Лукашенко — априори неблагодарное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Политический обозреватель – о последствиях тесных объятий для главы ИИХФ.
 
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