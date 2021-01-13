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Класковский: «Фазель капитально вляпался и безнадежно испортил финал своей карьеры»
13.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель Александр Класковский – о последствиях тесных объятий для главы ИИХФ.
Вернувшись из Минска, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель
Нервно отреагировал на критику в адрес Фазеля и Александр Лукашенко:
— Не успели переговоры закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей. Не белорусов, заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас.
Фото: president.gov.by
— Старый спортивный функционер Фазель капитально вляпался и уже безнадежно испортил финал своей карьеры в ИИХФ независимо от того, где пройдет ЧМ-2021, —
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Политический обозреватель – о последствиях тесных объятий для главы ИИХФ.
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