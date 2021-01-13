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Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100 % мощности
Источник материала: АФН
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции 12 января 2021 года выведен на номинальный уровень мощности.
«Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность - 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания», - сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.
«После их успешного завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности. В промышленную эксплуатацию энергоблок в установленном порядке будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования», - говорится в сообщении.
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Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции 12 января 2021 года выведен на номинальный уровень мощности.
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