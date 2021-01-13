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Массовое отравление в Дагестане. Что известно?
Источник материала: СТВ
Новости России. Число отравившихся в дагестанском Буйнакске увеличилось до 71. Среди них 61 ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пациенты поступают в больницу с симптомами пищевого отравления.
Первые случаи были зафиксированы еще в начале недели. Среди наиболее вероятных причин плохого самочувствия пострадавших рассматривают некачественную воду, а также просроченные продукты из подарочных наборов. Специалисты проводят проверку.
До момента получения результатов экспертизы жителей города призывают не пить воду из-под крана. Ведется расследование.
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Новости России. Число отравившихся в дагестанском Буйнакске увеличилось до 71. Среди них 61 ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пациенты поступают...
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