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Массовое отравление в Дагестане. Что известно?

13.01.2021 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Число отравившихся в дагестанском Буйнакске увеличилось до 71. Среди них 61 ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пациенты поступают в больницу с симптомами пищевого отравления.

Массовое отравление в Дагестане. Что известно?

Первые случаи были зафиксированы еще в начале недели. Среди наиболее вероятных причин плохого самочувствия пострадавших рассматривают некачественную воду, а также просроченные продукты из подарочных наборов. Специалисты проводят проверку.

Массовое отравление в Дагестане. Что известно?

До момента получения результатов экспертизы жителей города призывают не пить воду из-под крана. Ведется расследование.

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Новости России. Число отравившихся в дагестанском Буйнакске увеличилось до 71. Среди них 61 ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пациенты поступают...
 
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