В США осудили и казнили женщину за убийство 2004 года

Источник материала: СТВ

Новости США. В США впервые за 70 лет казнили женщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лизу Монтгомери в 52 года лишили жизни по обвинению в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Приговор был приведен в исполнение в штате Индиана с помощью смертельной инъекции.





До этого казнь дважды откладывали. В последний раз – в связи с психологическим заболеванием обвиняемой. Адвокат женщины заявила, что американские власти нарушили закон, поскольку у ее подзащитной действительно были проблемы с психикой.





Эта казнь стала 11-й с тех пор, как в Штатах возобновили применение исключительной меры осужденным на федеральном уровне в 2020 году.