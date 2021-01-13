ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США осудили и казнили женщину за убийство 2004 года

13.01.2021 15:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. В США впервые за 70 лет казнили женщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лизу Монтгомери в 52 года лишили жизни по обвинению в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Приговор был приведен в исполнение в штате Индиана с помощью смертельной инъекции.

В США осудили и казнили женщину за убийство 2004 года

До этого казнь дважды откладывали. В последний раз – в связи с психологическим заболеванием обвиняемой. Адвокат женщины заявила, что американские власти нарушили закон, поскольку у ее подзащитной действительно были проблемы с психикой.

В США осудили и казнили женщину за убийство 2004 года

Эта казнь стала 11-й с тех пор, как в Штатах возобновили применение исключительной меры осужденным на федеральном уровне в 2020 году.

Люди в материале: Лиза Монтгомери

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В США впервые за 70 лет казнили женщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лизу Монтгомери в 52 года лишили жизни по обвинению в особо жестоком...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мадриде самая низкая температура за последние 76 лет. Как жители Испании справляются с непогодой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by