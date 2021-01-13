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В Мадриде самая низкая температура за последние 76 лет. Как жители Испании справляются с непогодой

13.01.2021 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Власти Мадрида оценили ущерб от сильнейшего снегопада более чем в 20 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повреждены многие здания, зафиксированы сотни случаев падения деревьев.

В Мадриде самая низкая температура за последние 76 лет. Как жители Испании справляются с непогодой

Последствия непогоды устраняют коммунальные службы. Они расчищают улицы и помогают застрявшим в снежной ловушке водителям.

В Мадриде самая низкая температура за последние 76 лет. Как жители Испании справляются с непогодой

Крупнейший за полвека снегопад обрушился на Мадрид 9 января и стал причиной гибели четырех человек. Вскоре на смену сильным осадкам в город пришли морозы. В ночь на 12 января столбик термометра опустился ниже 10 градусов. Это самая низкая температура в Мадриде за последние 76 лет.

В Мадриде самая низкая температура за последние 76 лет. Как жители Испании справляются с непогодой

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Новости Испании. Власти Мадрида оценили ущерб от сильнейшего снегопада более чем в 20 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повреждены...
 
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