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В Мадриде самая низкая температура за последние 76 лет. Как жители Испании справляются с непогодой
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Власти Мадрида оценили ущерб от сильнейшего снегопада более чем в 20 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повреждены многие здания, зафиксированы сотни случаев падения деревьев.
Последствия непогоды устраняют коммунальные службы. Они расчищают улицы и помогают застрявшим в снежной ловушке водителям.
Крупнейший за полвека снегопад обрушился на Мадрид 9 января и стал причиной гибели четырех человек. Вскоре на смену сильным осадкам в город пришли морозы. В ночь на 12 января столбик термометра опустился ниже 10 градусов. Это самая низкая температура в Мадриде за последние 76 лет.
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Новости Испании. Власти Мадрида оценили ущерб от сильнейшего снегопада более чем в 20 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повреждены...
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