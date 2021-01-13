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Стало известно, как пройдёт инаугурация Байдена 20 января

13.01.2021 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В Вашингтон прибывают дополнительные силы Национальной гвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бойцы направлены в город для охраны правопорядка в период инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Стало известно, как пройдёт инаугурация Байдена 20 января

Церемония вступления в должность избранного президента пройдет в закрытом режиме. Вход по приглашению.

Стало известно, как пройдёт инаугурация Байдена 20 января

Власти начали перекрывать центр Вашингтона. Здания, которые окружают Капитолий, обнесены забором. Военные несут дежурство. Меры безопасности начали усиливать после массовых беспорядков 6 января. В ходе расследования уже заведено более 160 дел. Некоторым участникам штурма грозит до 20 лет тюрьмы.

Стало известно, как пройдёт инаугурация Байдена 20 января

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Новости США. В Вашингтон прибывают дополнительные силы Национальной гвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бойцы направлены в город для охраны...
 
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