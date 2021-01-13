То, что у нас государственная политика, у них - преступление: премьер Эстонии подал в отставку после коррупционного скандала









Об этом Ритас написал в Facebook.





Премьер отметил, что предъявленные подозрения не означают однозначную вину, однако бросают тень на всех причастных.









"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии", - написал Ритас.





В Эстонии во вторник, 12 января, правоохранители предъявили подозрения Центристской партии, генсекретарю партии Махаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт, предпринимателю Хиллару Тедеру, а также еще двум лицам. Они подозреваются в выдаче льготного кредита компании Porto Franco. За это предприниматель обязался предоставить политикам взятку в миллион евро.